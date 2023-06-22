«Партийный десант» пообщался с руководителем подрядной организации и директором школы, ознакомился с ходом строительных работ. Ремонтные работы включают в себя замену инженерных коммуникаций, полов, окон и дверей, обновление фасада. Как отметил подрядчик, работы планируется завершить к 1 сентября.

— Приятно видеть, что работы строители ведут качественно и даже с опережением графика, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» Цуров. — Хотелось бы отметить, что благодаря Народной программе «Единой России» в нашей республике постепенно улучшаются условия жизни: модернизируются социальные и спортивные объекты, появляются новые зоны отдыха, улучшается материально-техническая база учреждений культуры, образования, здравоохранения.

Напомним, что создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент России Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в Народной программе партии, которую решено сделать комплексной: задача — не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием.

Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые партия сформировала в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней и сенаторы от «Единой России».