Ремонт школы под контролем
Единороссы Ингушетии проверили ход капремонта школы на 420 мест в с. п. Верхние Ачалуки
В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» заместитель секретаря Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандисткой работе Мустафа Цуров, секретарь местной ячейки партии в Малгобекском районе Корейш Гулиев, депутат парламента Ингушетии Харон Саутиев и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Магомед Бекмурзиев проинспектировали ход капитального ремонта в школе № 22 на 420 мест в сельском поселении Верхние Ачалуки.
«Партийный десант» пообщался с руководителем подрядной организации и директором школы, ознакомился с ходом строительных работ. Ремонтные работы включают в себя замену инженерных коммуникаций, полов, окон и дверей, обновление фасада. Как отметил подрядчик, работы планируется завершить к 1 сентября.
— Приятно видеть, что работы строители ведут качественно и даже с опережением графика, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» Цуров. — Хотелось бы отметить, что благодаря Народной программе «Единой России» в нашей республике постепенно улучшаются условия жизни: модернизируются социальные и спортивные объекты, появляются новые зоны отдыха, улучшается материально-техническая база учреждений культуры, образования, здравоохранения.
Напомним, что создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент России Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в Народной программе партии, которую решено сделать комплексной: задача — не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием.
Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые партия сформировала в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней и сенаторы от «Единой России».