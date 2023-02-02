Цель такого мониторинга — выяснение качества проводимых работ, проверка соблюдения сроков строительства, налаживание обратной связи с жителями, подрядчиками и общественниками.

Так, парламентарии Мустафа Цуров, Харон Саутиев, а также секретарь местного отделения партии в Малгобекском районе Корейш Гулиев посетили стройплощадку в с. п. Инарки, где практически завершено строительство школы на 720 мест.

— В красивом трехэтажном здании появится все, что необходимо для полноценного образовательного процесса, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель секретаря Ингушского регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, депутат Народного собрания республики Мустафа Цуров. — Это актовый зал, библиотека, пищеблок со столовой, медицинский кабинет. Детей будут учить что-то делать своими руками в столярной, слесарной, швейной и кондитерской мастерских, оборудованных соответствующим образом. Заказчики объекта предусмотрели современный спортзал с инвентарем для занятий легкой атлетикой, гимнастикой и борьбой, две спортивные площадки и футбольное поле. Как отмечают строители, школу сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

По итогам мониторинга участники «партийного десанта» провели круглый стол, на котором обсудили осуществление Народной программы на территории Малгобекского района.