«Единая Россия»

Очередной «партийный десант»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Инарки

0

Как сообщала наша газета, депутаты парламента Ингушетии, представляющие в нем фракцию партии «Единая Россия», вместе с однопартийцами из местных ячеек проводят выездные проверки хода строительства объектов, возводимых по линии Народной программы.

Цель такого мониторинга — выяснение качества проводимых работ, проверка соблюдения сроков строительства, налаживание обратной связи с жителями, подрядчиками и общественниками.

Так, парламентарии Мустафа Цуров, Харон Саутиев, а также секретарь местного отделения партии в Малгобекском районе Корейш Гулиев посетили стройплощадку в с. п. Инарки, где практически завершено строительство школы на 720 мест.

— В красивом трехэтажном здании появится все, что необходимо для полноценного образовательного процесса, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель секретаря Ингушского регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, депутат Народного собрания республики Мустафа Цуров. — Это актовый зал, библиотека, пищеблок со столовой, медицинский кабинет. Детей будут учить что-то делать своими руками в столярной, слесарной, швейной и кондитерской мастерских, оборудованных соответствующим образом. Заказчики объекта предусмотрели современный спортзал с инвентарем для занятий легкой атлетикой, гимнастикой и борьбой, две спортивные площадки и футбольное поле. Как отмечают строители, школу сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

По итогам мониторинга участники «партийного десанта» провели круглый стол, на котором обсудили осуществление Народной программы на территории Малгобекского района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В административном округе Назрани Ингушетии заменили ветхий газопровод
В Назрани Ингушетии вандалы испортили фонари, скамейки и элементы ограды
Махмуд-Али Калиматов: в Сталинградской битве участвовало более ста ингушей
Единороссы Ингушетии провели прием граждан в Назрановском районе
На благоустройство общественных территорий в 2022 году в Ингушетии потратили свыше 136 млн рублей
В Карабулаке Ингушетии вандалы испортили общественное имущество на мини-спортплощадке
Жителя Ингушетии уличили в незаконном получении более 1,3 млн руб. за умершего отца
В Комтуризма Ингушетии провели аттестацию гидов-экскурсоводов из регионов СКФО
За хранение самодельного пистолета житель Ингушетии отработает один год
В Ингушетии приступили ко второму этапу строительства очистных сооружений на 3,6 млрд рублей
В городе Карабулаке Ингушетии проводится проверка газового оборудования

Главное

Яндекс.Метрика

 