«Единая Россия»

Летний досуг детей

Единороссы Назрани оценили готовность пришкольных лагерей принять детей

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Депутаты, представляющие фракцию единороссов в горсовете Назрани, проверили готовность пришкольных лагерей к приему детей.

В частности, они посетили СОШ № 1 где создан летний лагерь «Солнышко» на 64 места для посещения детей в возрасте от 6 до 12 лет. Здесь подготовлены два кабинета для дальнейшего их размещения, имеются спортивный инвентарь, настольные игры, детские игровые площадки. В столовой составлено меню на летний период, есть все необходимые условия для полноценного отдыха детей.

— В СОШ № 3 открылся летний лагерь «Дружба», рассчитанный на 150 мест для ребятишек с 1 по 4 классы, — рассказал газете «Ингушетия» председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев. — И там тоже имеются все необходимые для отдыха детей условия: подготовлено 4 кабинета, есть спортивный инвентарь, настольные игры. Хочу напомнить, что летние лагеря необходимы для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных особенностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.

Добавим, что, по мнению психологов, пребывание ребенка в детском лагере может принести неоценимую пользу. Коммуникативные навыки, которые ребенок там приобретет, общаясь со сверстниками и с вожатыми, опыт самостоятельного существования помогут ему в дальнейшей жизни.

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