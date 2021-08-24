В ходе приёмки была проведена проверка безопасности учебного учреждения, организации питания учащихся, библиотеки, спортзала, качества ремонта и готовности учебного оборудования.

Напомним, что акция «Родительская приёмка» даёт возможность родителям убедиться в подготовленности школ к новому учебному году в соответствии с требованиями мер эпидемиологической безопасности, узнать, как проведены косметические ремонтные работы в учебных кабинетах, помещениях пищеблоков, медкабинетах. А самое главное — проверяющие выясняют готовность учебных заведений к обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» Юсуп Богатырев отметил, что безопасность детей — главное правило, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

— Однако, помимо этого, важно и то, чтобы в течение года школьники были максимально окружены не только санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасностью, чтобы учебный процесс был удобен и давал наилучшие результаты, — заключил Богатырев.