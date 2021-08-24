Акция

Родительская приемка

Единороссы Назрани проверили готовность четвертой школы города к новому учебному году

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В Назрани прошла акция «Родительская приемка» в рамках партийного проекта единороссов «Новая школа». В ходе акции председатель горсовета Юсуп Богатырёв вместе с региональным координатором партпроекта Мадиной Ганижевой, депутатами горсовета Назрани и родителями учащихся провели мониторинг готовности школы № 4 к новому учебному году.

В ходе приёмки была проведена проверка безопасности учебного учреждения, организации питания учащихся, библиотеки, спортзала, качества ремонта и готовности учебного оборудования.

Напомним, что акция «Родительская приёмка» даёт возможность родителям убедиться в подготовленности школ к новому учебному году в соответствии с требованиями мер эпидемиологической безопасности, узнать, как проведены косметические ремонтные работы в учебных кабинетах, помещениях пищеблоков, медкабинетах. А самое главное — проверяющие выясняют готовность учебных заведений к обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» Юсуп Богатырев отметил, что безопасность детей — главное правило, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

— Однако, помимо этого, важно и то, чтобы в течение года школьники были максимально окружены не только санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасностью, чтобы учебный процесс был удобен и давал наилучшие результаты, — заключил Богатырев.

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