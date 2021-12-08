Прием граждан

Личный контакт

Единороссы продолжают декаду приемов граждан, приуроченную к 20-летию партии

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Депутаты «Единой России» продолжают декаду приемов граждан, приуроченную к 20-летию партии. С 1 по 10 декабря во всех регионах страны люди могут получить консультации и помощь от единороссов.

Прием граждан состоялся и в местной общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в городе Назрани. Жителей крупнейшего города республики выслушали председатель горсовета Юсуп Богатырев, депутаты Народного собрания Ингушетии Ахмед Дидигов, Роза Долгиева, Абукар Дзортов.

— Люди приходили с надеждой решить самые разные свои проблемы, — поделился итогами приема граждан с газетой «Ингушетия» Богатырев. — Жители города в основном обращались с просьбой оказать им материальную помощью, решить жилищный вопрос. Кроме того, люди просили содействия в трудоустройстве, предоставлении квоты на иногороднее лечение для больного, устройстве ребенка в детсад, помочь преодолеть бюрократические препоны с начислением пенсии и т. д. По всем вопросам, мы будем связываться с профильными чиновниками и депутатами, представляющими соответствующие сферы. Некоторые вопросы удалось решить на месте.

— Вообще, основная задача для нас — слышать людей и работать для людей. Поэтому, всегда необходим личный контакт. Хочется пожелать однопартийцам продолжать работать на благо партии, чтобы она не стояла на месте, продолжала постоянно развиваться, чтобы проекты, которые реализует «Единая Россия» были направленны только на поддержку наших жителей, — добавил председатель горсовета Назрани.

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