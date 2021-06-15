«Обществознание традиционно является одним из самых массовых экзаменов по выбору. Его сдаёт половина выпускников региона. Экзамен в регионе стартовал вовремя», — цитирует министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокову её пресс-служба. По её словам, во всех экзаменационных пунктах соблюдаются противоэпидемические требования Роспотребнадзора.

ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять — с развернутым, на их выполнение отводится три часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42.

Категорически нельзя было брать с собой сотовые телефоны и любые другие электронные гаджеты, шпаргалки, книги, тетради — за это можно было «вылететь» с экзамена. Также нельзя было общаться с другими учениками, пересаживаться на другое место. Комиссия оставляла за собой право проверить любой подозрительный предмет. За несоблюдение правил школьник мог быть удален с экзамена с аннуляцией результатов ЕГЭ.

Свои результаты участники узнают не позднее 30 июня. Следующий экзамен состоится 18 июня, в этот день выпускники будут сдавать письменную часть по иностранным языкам и биологию.

ЕГЭ по обществознанию — второй по популярности предмет по выбору у выпускников после профильной математики. Всего по России было зарегистрировано более 347 тыс. человек, из них более 315 тыс. — выпускники текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 4890 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 599 — в труднодоступных отдаленных местностях, 248 — на дому, 15 — в медицинских учреждениях, 24 — в специальных учреждениях закрытого типа.

Статистика прошлого года по стране такова: участников — 302 тыс., не преодолели минимальный порог (42 тестовых) — 19,3% участников, 100 баллов получили 437 участников.

Ранее в Министерстве просвещения РФ рассказали, что график проведения ЕГЭ останется неизменным, несмотря на введение дополнительных противоэпидемических мер в ряде регионов.

Напомним, в 2021 году ЕГЭ проводится в два этапа. Основной этап ЕГЭ проходит с 31 мая по 25 июня. Резервные дни (с 28 июня по 2 июля) предусмотрены в расписании для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день, и для тех, кто пропустил экзамен в основной день по болезни. Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля для выпускников, получивших «2» на ЕГЭ по русскому языку или не сдавших экзамен в основной день по уважительной причине.

Большая часть ЕГЭ позади. Во вторник, 18 и 22 июня пройдет сдача иностранных языков, а 24 и 25 июня выпускники сдадут «информатику».