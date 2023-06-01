Чаще всего соискателям-подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами-консультантами и менеджерами по продажам. Татьяна Нечаева, юрист hh. ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонкости нужно учитывать при трудоустройстве подростков.

По словам эксперта, по российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет, если такой соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время и без вреда для учебы. Это всегда должен быть легкий и безопасный для здоровья труд. При этом потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.

Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного и иного творческого бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель. Однако необходимое условие — такая работа не должна нести вред здоровью и нравственному развитию ребенка.

Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось шестнадцать, а также учащихся вечерних школ с пятнадцатилетнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.

Если подросток устраивается на работу впервые, организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования. Но трудовую книжку оформлять не обязательно, поскольку сведения о трудовой деятельности таких сотрудников будут формироваться в электронном виде. Рабочее время несовершеннолетних зависит от возраста.

Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать и родителям, и работодателям при трудоустройстве подростков:

• Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).

• Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).

• Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Его цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).

• Нельзя привлекать подростков к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, в число которых входят работники средств массовой информации, организаций из сферы кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).

• Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).

• Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).

• Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Несовершеннолетнего нельзя отозвать из ежегодного отпуска (ст. 125 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.

• Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в дополнение к общему порядку допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).

• Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, либо в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это — большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой: по результатам опроса, который ранее провела Служба исследований hh. ru среди несовершеннолетних работников, с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.

В настоящее время Государственной думой рассмотрен законопроект, который оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних. Предлагается исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. Если законопроект будет принят, то нагрузка на работодателей может быть снижена и в части медосмотров: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра. Также реестр специальностей будет актуализирован исходя интересов подростков и запросов современного рынка труда.

В Ингушетии также есть открытые вакансии для соискателей с 14 лет. Например, Мобильному фотографу в Магасе предлагают от 50 000 руб. Задачи сотрудника — пройти пешком по заданному участку города, фотографировать и обозначать нужные объекты в приложении (подъезды, парки, скамейки, парковки, шлагбаумы и т. д.).