Стало известно, что изменения в трудовом законодательстве затрагивают непосредственно удаленную работу. А именно с 1 января текущего года вступили в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, регулирующие трудовые отношения в части дистанционной (удаленной) работы (Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ, далее — Закон № 407-ФЗ).

Изменения, произошедшие в законодательстве, объяснила исполняющая обязанности заведующей кафедрой правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат политических наук Аза Манкиева.

«Главным новшеством являются нормы, регулирующие порядок временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, какими могут быть природные катастрофы, несчастные случаи на производстве, пожары, эпидемии, эпизоотии, землетрясения и т. д., ставящие под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения или его части. Согласие работника на перевод на дистанционную работу в указанных ситуациях не требуется. Внесение изменений в трудовой договор также не предусматривается», — рассказала она.

По словам эксперта, положения, регламентирующие основы дистанционной работы, также претерпели изменения. Так, статья 312.1 ТК РФ изложена в новой редакции. Уточняется, что трудовым договором или дополнительным соглашением может быть предусмотрено исполнение трудовой функции дистанционно работником как на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора), так и на временной (непрерывно в течение срока договора, не превышающего 6 месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работы дистанционно и на стационарном рабочем месте).

«Но хочется особо обратить внимание работников на то, что Минтруд дал возможность требовать отчет от работника при удаленной работе. Каким образом будет отчитываться работник — не уточняется. Работодатель самостоятельно может в локальных актах и в коллективном договоре указать форму отчета. Главное знать, что если работник в течение двух дней не отвечает работодателю и не выходит на связь без уважительной причины, то работодатель вправе его уволить», — подчеркнула Аза Манкиева.

В целом эксперт отметила факт достаточно быстрой и адекватной реакции законодателей на изменившиеся условия хозяйственной и трудовой деятельности, в том числе обусловленные введением ряда ограничительных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, по её словам, закон фактически подтвердил уже широко применяемые в течение всего 2020 года на практике меры по экстренному переводу отдельных работников на удалёнку, ввёл гарантии прав дистанционных работников на полную оплату труда и др.