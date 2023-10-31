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Эксперт СКИ РАНХиГС: Ярмарка вакансий — один из способов содействия занятости

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Сегодня на повестке дня стоит вопрос, как обеспечить работой трудоспособное население. От этого зависит не только благополучие граждан, но и экономический рост российских территорий. О содействии занятости рассказала профессор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Светлана Алиева.

— Дело в том, что социальная поддержка государства в виде предоставления субсидий, выплаты пособий, льготного кредитования, организации бесплатного обучения по востребованным на рынке труда специальностям не всегда способна решить многие проблемы и является лишь временным устранением последствий безработицы. На самом деле только лишь материальная помощь нуждающимся не способна удовлетворить многие потребности человека. Об этом говорили еще в прошлом веке классики в области теории мотивации.

Действительно, кроме удовлетворения материальных потребностей, человеку необходимо осознавать свою значимость в социальной среде, испытывать уважение и самоуважение, реализоваться в профессии и многое другое. В этом плане содействие занятости со стороны государства и предоставление рабочих мест населению является первоочередной задачей. Одним из способов ее решения предлагается проведение ярмарок вакансий. Суть этого мероприятия заключается в том, что на определенной территории организуется встреча работодателей и соискателей вакансий. В режиме реального времени происходит своего рода сделка по продаже рабочего места с одной стороны и рабочей силы — с другой.

В чем преимущество такого взаимодействия? Казалось бы, есть интернет и на сайте работодателя можно найти информацию о вакансиях, изучить предлагаемые условия, в том числе возможный размер заработной платы и требования к соискателю. Однако обратная связь соискателя с работодателем может проходить с задержкой, в то время как при личном контакте гораздо быстрее будут обсуждаться все вопросы. К тому же решение о найме будет принято в тот же день или, по крайней мере, будет возможность понять его вероятность. Кроме того, вербальная коммуникация позволит найти ответ на многие вопросы, связанные с личностными особенностями кандидата и условиями труда в организациях.

Итак, сегодня ярмарки вакансий приобретают «второе дыхание». Примером является работа Центра занятости Краснодарского края, который провел с начала 2023 года 700 ярмарок вакансий. В результате трудоустроено более 15 тысяч жителей края, и безработица снизилась до рекордного уровня за всю историю — 1,5%. Это говорит в пользу применения этого инструмента для содействия занятости населения.

В Ингушетии за последний год прошло не менее пяти ярмарок вакансий, организованных властями региона. В среднем в них принимают участие более 500 человек, из которых 50% оформляют заявки на трудоустройство. Республика активно привлекает инвестиции и на этом фоне, высокий показатель безработицы может стать конкурентным преимуществом, которое позволит привлечь потенциальных инвесторов.

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