Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

— Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, которые пока еще в нашей республике не получили особого распространения, отныне будет регулироваться специальными дорожными знаками, — рассказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции республики Зара Ужахова. — Речь идёт о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необходимо будет спешиваться. На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

По словам собеседницы, новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам. Кроме того, новым постановлением Правительства России введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения.

— Также постановлением утверждены два новых дорожных знака, — добавила Ужахова. — Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. Его появление — результат практики ограничения движения автобусов в городах — организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов. Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик.

В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором — рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Ещё одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.