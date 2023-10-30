Подтверждением этого является появление широкого круга единомышленников среди молодежи, нацеленных и участвующих в оказании помощи малоимущим, престарелым, инвалидам, помощи животным, создание и развитие комфортной среды, охраны природы, оказание помощи медикам и спасателям. Мощный импульс развития получили молодежные инициативы по всей стране по поддержке участников СВО (от сбора гуманитарной помощи до средств снаряжения и медикаментов).

Системная поддержка на государственном уровне молодежного волонтерства позволяет ежегодно проводить масштабные и яркие фестивали и слеты добровольцев по всей стране, где волонтеры совместно обсуждают возникающие проблемы молодежного движения, обмениваются опытом, получают новые знания и навыки, находят союзников, укрепляют социальные связи.

Наличие центральных и появление региональных волонтерских штабов в нашей стране в последние годы позволяет говорить об институционализации молодежного волонтерства, необходимости активизации организационных усилий и разработки мотивационных механизмов, разработки методических основ волонтерской деятельности молодежи, учитывая разносторонность и многофакторность их деятельности.

Третий в этом году окружной форум добровольцев от направления «Росмолодёжь. Добро», который прошел в центре знания «Машук» в сентябре этого года и объединил 300 организаторов и руководителей проектов в сфере волонтёрства, а также финалистов Международной премии «Мы вместе» из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также тренеров Всемирного фестиваля молодежи.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, приветствуя участников окружного форума добровольцев, отметил, что «...на территории Северо-Кавказского федерального округа во всех регионах действуют ресурсные центры поддержки и развития добровольчества, на базе которых осуществляют свою деятельность штабы гуманитарной помощи «Мы вместе». Более 800 тысяч человек на Северном Кавказе вовлечены в добровольческую деятельность. Это почти 9% от общей массы населения. Уверен, что вы предложите много новых инициатив на благо России».

В Дагестане, в Избербаше, уже десятый раз с 16 по 20 сентября прошел Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Каспий-2023», на который, по сообщению пресс-службы Минмолодежи региона, «было подано более 4,5 тыс. заявок» из российских регионов.

Основными тематическими направлениям форума в том году являлись: «Добровольчество — стиль жизни #Мывместе», «Добровольчество в сфере туризма», «Добровольчество в сфере военно-патриотического воспитания», «Добровольчество в сфере медиа». Отдельным направлением стала программа для участников «Движения первых», знакомство с основными тенденциями развития молодежного волонтерства.

Участниками форума, при поддержке ведущих экспертов сферы добровольчества, разработаны социально значимые проекты и дорожная карта по стратегическому развитию региона в сфере добровольческой деятельности.

Значимым событием стало открытие центров привлечения и подготовки волонтёров в вузах Пятигорска и Ставрополя для организации Всемирного фестиваля молодежи, который будет проведен на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Планируется принятие участия более 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Уже сегодня ведется обучение 260 волонтёров сразу из семи регионов: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чеченской Республики и Ставропольского края.

Сегодня уже открыты 9 волонтёрских центров в Приволжском, Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

Для проведения Всемирного фестиваля молодежи в Дальневосточном федеральном университете, который действует около 10 лет и является единственным в Дальневосточном федеральном округе вузом — победителем всероссийского конкурса на право привлекать и готовить волонтеров для столь масштабного молодежного события 2024 года, готовят более 100 волонтеров. Волонтеры вуза, которые работают в событийном, социальном, патриотическом, спортивном и культурном направлениях, за последний год стали участниками более 170 мероприятий регионального и федерального значения. ДВФУ ведет постоянную информационную кампанию на территории Камчатки, Магаданской области, Приморья, Сахалина и Чукотского автономного округа.

Традиционной акцией, проводимой в рамках национального проекта «Экология» Министерством природных ресурсов и экологии РФ при поддержке Росводресурсов и активно поддержанной волонтерами молодежи стала Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»). Сегодня география крупнейшего экологического проекта «Вода России» включает все регионы России и объединяет более 8,2 млн волонтеров, которым удалось очистить 26,5 тыс. км берегов рек и озер. Проведенный экофестиваль «Горизонт» позволил очистить от мусора 10 км береговой линии озера Байкал, что наглядно подтверждает «масштабность и состав следа человека в уникальной экосистеме Байкала».

В нынешних условиях спектр добровольческих и молодежных инициатив весьма широк, например, на выборах в 2023 году волонтеры и добровольцы работали в трети избирательных участков страны.

Активисты из числа молодежи принимают участие в выявлении земельно-имущественных нарушений и формировании современного облика Москвы, выполняя задания по обнаружению незаконных построек и пресечению их возведения на раннем этапе, что позволило за полгода пресечь около 10 фактов возведения нового самостроя и выявить факты неправомерного использования территорий общего пользования.

Заслуживает внимания и поддержки молодежная инициатива студентов Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий

и средних специальных учебных заведений в области по оказанию профильной помощи семьям участников СВО, в частности, волонтерами проводятся ремонтные работы, красятся фасады домов, выкладывается плитка, оказывается помощь в обустройстве домовых территорий.

Очевидно, развитие молодежных волонтерских инициатив способствует формированию гражданского патриотизма и социальной активности подростков и молодежи, служит мотивационным механизмом для их включения в общественную жизнь. Заметно изменилось и само отношение к волонтерству, в том числе признание его как социально важного вида деятельности, признак воспитания, проявление ценности альтруизма и гуманизма, чуткости, человечности и сострадания.

Опыт реализации волонтерских молодежных инициатив, становление института молодежного волонтерства, повышение ценности волонтерской деятельности убедительно доказывают возможности развития личностного потенциала, формирование социальной ответственности, возможности профилактики деструктивных проявлений среди молодежи, обретения важнейшего социального опыта в социальном проектировании.