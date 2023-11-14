Успех формирования высокообразованной, грамотной, творческой личности во многом зависит от того, насколько человек подготовлен к общению с книгой, насколько плодотворно может использовать он богатство, сосредоточенное в таком ёмком слове как библиотека. И в этой сфере не работают случайные люди, ибо похвастаться высокими окладами они не могут. Здесь остаются только те, кто предан своей профессии, для которых книга остаётся лучшим учителем и другом, а библиотека является обителью глубоких знаний, хранителем мудрости и искусства. В этой области нашла своё призвание и наша героиня Елизавета Даудовна Котиева.

Елизавета Котиева родилась и выросла в многодетной семье в селении Яндаре, где во главу угла ставились ценности национальной культуры и религиозных мировоззрений. В 1996 году после окончании школы она поступила в Ингушский государственный университет, на филологический факультет. Учёба ей давалась легко. Литература со школьной скамьи была её любимым предметом. Она ярко и выразительно читала на память стихи, любила поэзию Пушкина, Лермонтова, Крылова, завораживающие рассказы Паустовского о природе, а в свободное время с головой уходила в чтение книг, которые брала в школьной и сельской библиотеках, где была частым гостем. Любила фантастику, рассказы о путешественниках, романтические и исторические произведения. И потому не удивительно, что после окончания вуза она пришла работать не в школу, а именно в библиотеку. Да так здесь и осталась — вот уже скоро без малого двадцать лет.

— Когда мне предложили работу в библиотеке, у меня не было никаких сомнений, что это именно то, что я хочу, что здесь моё призвание, — говорит Елизавета Даудовна. — К библиотеке у меня всегда было особое, такое сакральное отношение. Я часто приходила сюда и в школьные, и в студенческие годы. Что примечательно, в нашей библиотеке я находила всегда ту книгу, которую искала или хотела на данный момент. И классическую, и зарубежную, историческую литературу, книги наших ингушских писателей, журналы, разную периодику и тому подобное. И я думала, что знаю о библиотеке всё, но совершенно с другой стороны открыла её возможности уже будучи работницей этого храма науки и новых открытий.

В яндырской библиотеке на маленькой площади в 36 квадратных метров разместились стеллажи с классической и исторической, краеведческой и детской, художественной и технической литературой, книги по философии, психологии, медицине, экономике, по сельскому хозяйству, юридическая и зарубежная литература, книги народов Кавказа, энциклопедические справочники, подшивка печати из региональных газет и журналов и т. д. В общем, фонд из пяти тысяч книг, который каждый раз пополняется из резерва Национальной библиотеки Республики Ингушетия. Благо, приносят сюда книги в дар и жители села, а также приносят в библиотечный музей разные документы, фотографии, дневники, письма с историей семьи и т. д. А это доверие, и оно многого стоит.

Да, и вы не ослышались, здесь на маленькой площади уместился даже музей, а также кабинет, офис и читальный зал, предусмотренный на восемь человек. Находиться в такой ауре спокойствия и мудрости, где каждый уголочек продуман до мелочей, очень приятно. Заведует этим хозяйством Зарета Юсуповна Даурбекова, которая очень любит свою работу и постоянно находится в поиске чего-то нового и интересного. Многое здесь сделано заботливыми руками Зареты Юсуповны и Елизаветы Даудовны.

— Мы стараемся поставить работу библиотеки на такой уровень, чтобы к нам люди тянулись, — говорит Елизавета Даудовна, — проводим мероприятия в честь юбиляров, поэтов и писателей, известных людей, общественных деятелей. Устраиваем встречи с людьми, которым есть что показать, что рассказать и поделиться опытом. Проводим конкурсы, литературные и поэтические часы, периодически обновляем наш информационный стенд, тематические выставки и т. д. Приглашаем школьников, студентов и всех желающих, кому интересно узнать, что творится вокруг них, за пределами дома и сферы деятельности.

Среди наших постоянных посетителей есть люди разных возрастов и интересов. На сегодняшний день это около 500 человек. Есть среди них пенсионеры и домохозяйки. Они чаще интересуются классической литературой, произведениями ингушских писателей. Есть постоянные читатели, которые приходят посидеть в читальном зале за журналами и газетами. Частыми нашими гостями являются студенты. Меня очень радует то, что молодые люди приходят в библиотеку. Не секрет, что эта аудитория засиживается в интернете, но есть среди них такие, кто придерживается живого общения с книгой, и, по их мнению, никакие сайты не смогут заменить им чтение книги. Знания, взятые таким образом, лучше усваиваются, считают они, и сюжеты книг глубже увлекают и погружают в мир повествования. Приходят к нам, конечно же, и школьники. Это уже наша команда, которая задействована активно во всех мероприятиях, они же наши постоянные читатели. Приходят как к себе домой. Любят читать книги здесь и домой забирают.

Радует ещё тот факт, что у нас иной раз находится книга, которую, по словам читателей, они не нашли в других библиотеках. Помню, наша постоянная читательница Малика Даурбекова была приятно удивлена, что нашла ту самую книгу, которую она долго искала в городских библиотеках, а неожиданно нашла у нас. Кажется, она была про мировую культуру. А работник врачебной амбулатории Танзила Ганижева к своему удивлению и нашей радости нашла у нас специализированную литературу, в частности медицинскую семейную энциклопедию.

Есть у сельских библиотек своя особенность, специфика работы. Здесь все знают друг друга, и, если в библиотечном фонде нет той или иной книги, Елизавета Даудовна обязательно её найдет у друзей по цеху или у себя дома в личной библиотеке и под честное слово принесёт своему читателю.

Самой маленькой читательнице сельской библиотеки чуть больше четырёх лет. Она, можно сказать, и первые свои самостоятельные шаги в мир знаний сделала в этом храме науки. Это Лидия Котиева, дочь Елизаветы Даудовны. Она пришла в библиотеку вместе с мамой впервые, когда ей исполнилось три года. Первыми её книгами стали иллюстрированные сказки разных писателей. Причём чтиво она восприняла с полным пониманием серьёзности и важности этого действия. Как только Лида вошла в библиотеку, она важно уселась за стол и аккуратно стала перелистывать страничку за страничкой. И неудивительно, что вскоре с лёгкостью выучила стихотворение А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный» и выразительно прочитала на первом в её жизни общественном мероприятии в сельской библиотеке, посвященном памяти великого поэта. Хочется поделиться ещё одним ее достоинством — Лида знает на память две главные суры из Корана, которым её тоже научила мама.

За многолетний труд и ответственное отношение к своей работе Елизавета Даудовна отмечена благодарностями и грамотами, в числе которых почетная грамота Министерства культуры Республики Ингушетия.

Надо отметить что общественная сфера деятельности нашей героини нашла в этом году продолжение в членстве Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», которая вовлекает в свою деятельность активных людей, имеющих желание поддержать новые идеи, продвигать новые проекты в вопросах сохранения семейных и духовных ценностей, культурного наследия, женского предпринимательства и тому подобное.

— Думаю, что роль женщин в жизни нашего общества с каждым днём возрастает, — говорит Елизавета Даудовна. — Женщина, конечно же, хранительница очага, но она и хранительница духовности не только в семье, но и в обществе. Она строит будущее поколение, прививает ему краеугольные, основополагающие ценности — и семейные, и духовно-нравственные, связанные с обществом и с Родиной в целом. И моё членство в Союзе женщин России я рассматриваю как продолжение той деятельности, которой я занимаюсь вот уже на протяжении двадцати лет. И библиотека для меня была и остаётся центром мудрости, просвещения и стабильности.