«Энергетическая» зависимость

На фото — контейнер из железной сетки (замечен в Насыр-Кортском административном округе Назрани), наполненный жестяными банками из-под энергетических напитков. По словам местных жителей, молодые (исключительно) люди наполнили его буквально за световой день. О том, что энергетики далеко не безобидны для физического и ментального здоровья человека, детородных функций молодого организма, давно бьют в набат врачи — ученые, об этом свидетельствуют многочисленные исследования. «Беззубые» законы (в основном ограничивающие возраст покупателей) противостоять надвигающейся угрозе демографического «проседания» не в силах. И что делать с этой «энергетической» зависимостью молодежи, никто не знает.