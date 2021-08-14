Энергоснабжение

Голосование без сбоев

Энергетики обеспечат надежное энергоснабжение 137 участков на сентябрьских выборах в Ингушетии

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Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа — «Ингушэнерго» приступят к реализации комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на надежное и бесперебойное энергоснабжение избирательных участков в дни выборов депутатов Государственной Думы и Народного собрания Ингушетии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев во время рабочей встречи с премьер-министром Владимираом Сластениным с участием замгендиректора по взаимодействию с органами власти и института гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергеем Поляковым.

По словам Гандалоева, энергетиками филиала бесперебойно и качественно будут обеспечены электроснабжением 137 избирательных участков по республике. Отмечается, что специалисты проведут внеплановые осмотры, дополнительные работы по диагностике и определению технического состояния электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение пунктов голосования. Каждый избирательный участок будет обеспечен резервными источниками электроснабжения.

Кроме того, в настоящее время уточнены схемы связи и порядок взаимодействия с МВД и МЧС России по республике, схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, с сотрудниками проведут дополнительные инструктажи, а также будет усилен состав оперативных бригад.

Напомним, по решению Центральной избирательной комиссии выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Ингушские избиратели в эти дни будут выбирать депутатов Госдумы России и Народного собрания региона.

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