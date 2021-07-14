За первые шесть месяцев 2021 года энергетики в различных районах республики отремонтировали почти 33 километра линий электропередачи различного класса напряжения, 8 единиц коммутационных аппаратов питающих центров. В распределительных сетях выполнен ремонт 58 трансформаторных подстанций (ТП) и 27 трансформаторов.

Заменены более 130 аварийных и ветхих опор, свыше 21 километра неизолированного провода и более 1,1 тысячи поврежденных изоляторов, в том числе на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров.

Кроме того, рабочие группы районных электрических сетей расчистили порядка 43,5 гектара трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности, которая могла спровоцировать отключения в плохих погодных условиях.

Во всех районных подразделениях проходят противоаварийные тренировки — персонал формирует навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами, разрабатывает наиболее удобные и скоростные маршруты транспортировки материалов между отделениями.

Комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению надежного и качественного энергоснабжения республики в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода продолжится до конца третьего квартала. Тогда же завершится и подготовка к ОЗП 2021/22 гг.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят на реализацию ремонтной программы в Ингушетии порядка 56,5 млн рублей, что на 3,3% больше, чем в прошлом году. Основной акцент в главном документе компании сделан на ремонте питающих центров и воздушных линий электропередачи, расчистке трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.