ВЛ протяженностью 32 км — энергообъект стратегического значения. Это единственная воздушная линия класса напряжения 110 кВ, запитывающая город Малгобек и Малгобекский район Ингушетии. От её стабильной работы зависит надежное электроснабжение 38 тысяч жителей Города воинской славы и более 57 тысяч человек, проживающих в 12 сельских поселениях Малгобекского района.

Кроме того, здесь — в северной части Ингушетии — помимо десятков социально значимых учреждений расположены важные для республики объекты: ОАО «РН «Ингушнефть»; производство одного из главных брендов республики — минеральной лечебно-столовой воды «Ачалуки»; молочно-мясной комплекс «Сагопшинский»; птицекомплекс «Южный».

Технические мероприятия 2021 года на ВЛ «Плиево-Вознесеновская-2» были сформированы на основании диагностических данных и анализа работы воздушной линии. План включает замену 228 дефектных стеклянных изоляторов, 2 опор и порядка 12 километров ветхого провода.

На сокращение технологических нарушений, повышение безопасности обслуживающего персонала, бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения района направлены усилия 17 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов. Задействовано 6 единиц специальной техники. Контролирует качество выполняемых работ исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Для энергетиков сейчас самая «жаркая» пора: реализация мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения в предстоящие осень и зиму в самом разгаре. Наша конечная задача — высокая готовность персонала, технической базы и систем управления. И среди целого комплекса технических заданий ремонт воздушной линии «Плиево-Вознесеновская-2» — в числе пунктов первостепенной важности. Он означает в наступающий период холодов свет и тепло в домах более 95 тысяч жителей республики, функционирование десятков социально значимых и системообразующих учреждений, — отметил Ислам Гандалоев. — Мне бы хотелось, чтобы каждый понял взгляд настоящего энергетика на работу — во всем, что мы делаем, мы видим, в первую очередь, республику, жителями которой мы являемся и благополучие которой нам дорого. Безусловно, есть в электросетевом хозяйстве региона проблемные участки и зачастую они не относятся к зоне ответственности филиала. Но мы будем работать и постепенно справимся со всеми трудностями».

В соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок работы на воздушной линии предполагают временное прекращение подачи ресурса в городе Малгобеке и Малгобекском районе. Все отключения энергетики согласовывают с местными органами власти и крупными потребителями и очень надеются, что население понимает необходимость и важность этих работ.