Благодаря работникам энергетической промышленности, которые, безусловно, заслуживают не только всеобщего уважения, но и своего профессионального праздника, в наших домах есть и свет, и тепло.

Праздник энергетиков, который отмечается в день зимнего солнцестояния, 22 декабря, называют одним из самых социально значимых профессиональных праздников. Ведь от работников этой отрасли без всякого преувеличения зависит все существование нашей страны и жизнеспособность государства, работа промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры, школ, больниц, равно как и повседневная жизнь граждан. Одним словом, свет, тепло и даже вода в домах — это заслуга энергетиков.

История этого праздника берет свое начало с мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года. Ленин лично курировал рабочий процесс, в котором было занято более двухсот специалистов высшей электротехнической школы.

Как известно из отечественной истории, царская Россия славилась своими талантливыми учеными в области энергетики, однако сама отрасль электроэнергетики находилась не в лучшем состоянии. Электрическое освещение пришло в Москву в конце позапрошлого века. В 1881 году в центре столицы установили первые сто электросветильников. Еще через два года появилась иллюминация на стенах Кремля. За освещение главной достопримечательности российской столицы отвечали братья Сименс — те самые основатели знаменитого производственного концерна, которые вели свои проекты в том числе и в Москве.

Первая московская электростанция «Георгиевская» была построена в 1888 году на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка. Сейчас в этом здании находится выставочный центр Малый манеж.

Электростанций в царской России было мало, при этом они обслуживали только крупные города — Москву, Санкт-Петербург, Самару, Киев, Ригу и другие, а в провинции электросеть почти не развивалась. Контроль за отраслью осуществлялся со стороны электротехнического отдела Русского технического общества, но попытки создать централизованную систему терпели крах.

Правительство большевиков сразу оценило перспективность этого направления, и задачу по электрификации страны вывели в десятку важнейших. Тогда и был принят государственный план ГОЭЛРО — настоящее советское чудо. В первых главах ГОЭЛРО были прописаны все основные направления, которые экстренно нуждались в развитии энергетики: сельское хозяйство, промышленность, транспорт.

Это важное для страны событие произошло сразу после Октябрьской революции, когда был принят расширенный план развития электрической отрасли, который содержал подробнейшее описание схем будущих электростанций. На его реализацию отводилось десять лет, но уже через пять лет Россия по уровню введенных в эксплуатацию станций оставила позади таких «экономических тяжеловесов», как Англия и Франция. Это говорит о том, что после принятия этого плана советская Россия смогла сделать огромный скачок в экономике. Лозунг того времени «Индустриализация и электрификация всей страны!» наглядно продемонстрировал, насколько взаимосвязаны технический прогресс и энергетические источники.

Технологический прорыв, совершенный после утверждения плана ГОЭЛРО, был огромен. Так, уже к 1925 году был превзойден уровень производства электроэнергии, достигнутый накануне Первой мировой войны.

План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы отечественной электроэнергетики, а также первой научно обоснованной долгосрочной программой экономического развития в стране. Достаточно сказать, что уже к концу 40-х годов ХХ века нашей стране удалось выйти на первое место в Европе по производству электроэнергии.

После войны развитие этой сферы в советской России не только не затормозилось, но вышло на новый уровень. В 1950-е годы отрасль получила дополнительный толчок благодаря научным разработкам в области атомной энергии и строительству атомных электростанций. В последующие годы происходило масштабное освоение гидроэнергетического потенциала Сибири. Одна за другой вводились в эксплуатацию гидроэлектростанции в Сибири, на Дальнем Востоке, Средней Азии. Эти регионы с мощными водными ресурсами давали стране до 80% электроэнергии.

Самые известные гидроэлектростанции, которые стоят на крупных реках, таких как Ангара, Енисей, Зея, до сих пор производят электричество для нужд российского населения. С инженерной точки зрения строители ГЭС того времени делали невозможное. В ходе строительства применялись самые смелые технические разработки. Братская ГЭС, Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС стали частью комплекса Объединенной энергосистемы России.

Таким образом, мы знаем, что основные энергетические мощности и объекты электроэнергетики России были построены в советский период. Однако уже в конце 1980-х годов стали проявляться признаки замедления темпов развития отрасли: обновление производственных мощностей стало отставать от роста потребления электроэнергии. Тем не менее, именно в 80-х годах топливно-энергетическая система России пополнилась атомной энергетикой. Первый промышленный реактор был запущен в городе Обнинске Калужской области. Затем разработки генераторов и систем их автоматизации и

блокировки совершенствовались, что привело к серийному запуску АЭС по всей стране.

Переломным для энергетической отрасли, как и для всей страны, стало десятилетие после распада Советского Союза. Финансирование снизилось до критических пределов, из отрасли уходили самые востребованные специалисты, строящиеся станции консервировались, проекты закрывались.

В 1990-е годы объем потребления электроэнергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления мощностей практически остановился. По технологическим показателям российские энергокомпании серьезно отставали от своих аналогов в развитых странах. В системе отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному планированию режимов производства и потребления электроэнергии и энергосбережению. Из-за снижения контроля за соблюдением правил безопасности и значительной изношенности фондов существовала высокая вероятность крупных аварий.

Кроме того, из-за сложностей перестройки экономической и политической систем России в отрасли отсутствовала платежная дисциплина (так называемый «кризис неплатежей»), предприятия являлись информационно и финансово «непрозрачными».

Ситуация оставалась таковой до 2000-х, пока не был принят ряд правительственных мер, которые позволили остановить кризис и вновь начать строительство электроэнергетических объектов. В начале 2000-х годов правительством РФ был взят курс на либерализацию рынка электроэнергии, реформирование отрасли и создание условий для привлечения масштабных инвестиций в электроэнергетику. Были успешно завершены и введены в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций, возведение которых запланировали еще в советский период, а также заработала на полную мощь Загорская ГАЭС, используемая для выравнивания графика суточной электрической нагрузки.

Электроэнергетика в 2021 году продолжает оставаться основной отраслью российской экономики. Она не только полностью обеспечивает внутренние потребности страны в свете и тепле, но и экспортирует электроэнергию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Устойчивое функционирование всей энергетической системы является залогом безопасности нашей страны.

Сегодня Российская Федерация занимает четвертое место в мире по объему генерации электроэнергии и по экспорту электроэнергии за рубеж. На территории России в настоящее время действуют оптовый и розничные рынки электроэнергии, цены которых не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения.

Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Магистральные сети перешли под контроль федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому системному оператору Единой энергетической системы (СО ЕЭС), которая состоит из 71 региональных энергосистем, образующих, в свою очередь, семь объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада.

ПАО «Россети», или «Российские сети», является преемником и продолжателем традиций еще советских энергетиков, построивших единую энергетическую систему гигантской страны, уникальную по мощи и масштабам.

В своем настоящем структурном построении ПАО «Россети» родилось на основе холдинга МРСК, выделившегося из ОАО РАО «ЕЭС России». С целью обеспечения единого подхода к управлению электрическим хозяйством современной России, в марте 2013 года президентом Владимиром Путиным холдинг МРСК был переименован в ОАО «Россети», несколько позже — в ПАО «Россети».

Сегодня ПАО «Россети» является мощнейшим оператором электрических сетей, управляющим как федеральной сетевой компанией, так и своими дочерними обществами — межрегиональными распределительными сетевыми компаниями. Под брендом «Россети» функционируют все дочерние региональные МРСК и сферой своего действия охватывают 80 регионов России, в том числе и Республику Ингушетия.

Как рассказал нам главный инженер «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев, компания «Россети» большое внимание уделяет кадровой политике. По его словам, реализован системный подход к работе с кадровым резервом, основой которого является Положение о кадровом резерве. Региональные учебные заведения готовят специалистов для отрасли в соответствии с основными программами обучения и подготовки персонала.

«Если говорить о нашем филиале, то на территории Ингушетии есть энергетический колледж, где готовят профильных специалистов и проходят повышение квалификации, — говорит Рамазан Захирович. — Также отрадно отметить, что параллельно у нас в госуниверситете открылось отделение по специальности «энергетика». Так что на данный момент по вопросам подготовки кадров и повышения квалификации у нас проблем нет. Помимо этого, мы стараемся всегда отправлять способных ребят на учебу в ведущие вузы страны».

Отдельным пунктом стоит отметить тот факт, что с 2019 года «Россети» стали сотрудничать с организаторами конкурса «Лидеры России». Это сотрудничество заключается в том, что «Россети» предоставляют свои базы тестов на интеллект и управленческий потенциал в тесты «Лидеров России» и кейсы для решения участниками конкурса, а также предоставляет финалистам конкурса места в своем корпоративном университете.

По отзывам сотрудников «Россетей» плюсы и минусы встречаются и в этой структуре, как и во всех сферах жизнедеятельности людей. Со слов нашего собеседника Рамазана Таршхоева можно сделать вывод, что самый значимый минус в территориальном ведомстве Ингушетии — это большой износ и ветхость сетей. А плюсы здесь связывают с тем, что на основании проведенных анализов и соответствующей работы уже принята большая программа модернизации электросетевого хозяйства на пятилетний период, куда входят и распределительные сети.

Если говорить о буднях ингушского филиала «Россетей», нельзя не вспомнить о том, как компания «Россети Северный Кавказ» совместно с журналистами из Ингушетии инициировала в республике очередной этап акции «СМИ против энерговоров».

Так, в частности, специалисты Малгобекских райэлектросетей филиала «Ингушэнерго» совместно с представителями администрации населенного пункта и работниками масс-медиа 15 декабря сего года провели в сельском поселении Новый Редант очередное рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконного использования энергоресурса и взысканию задолженностей по платежам. Аудит длился более пяти часов и принес в казну весомые результаты: общий сбор платежей за день составил порядка ста тысяч рублей. Кроме этого, с шестью абонентами комиссией была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности, а по отношению к 11 неплательщикам в соответствии с действующим законодательством была применена вынужденная мера по ограничению подачи ресурса. Помимо этого, специалисты составили три акта безучетного потребления.

Как отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев, эта инспекционная проверка была призвана повысить культуру потребления электроэнергии, а также направлена на то, чтобы обратить внимание на необходимость ее своевременной оплаты, чтобы пресечь незаконное потребление ресурса.

«Усиливая контрольные мероприятия, как один из самых эффективных механизмов воздействия на нарушителей, энергетики прежде всего защищают интересы ответственных абонентов, — говорит Ислам. — Ведь только таким образом предприятие возвращает в отрасль средства, предназначенные для повышения качества и надежности электроснабжения. Очень хочется, чтобы нас правильно понимали жители республики. Мы боремся не «за деньги», мы боремся против перепадов напряжения, технологических нарушений, пожаров и гибели людей», — подчеркнул он.

Как всегда так бывает, разъяснительная работа является обязательной частью рейдовых мероприятий. Так случилось и на этот раз. В ходе проверки специалисты «Ингушэнерго» рассказали жителям Нового Реданта о правилах пользования электрической энергией, проконсультировали по вопросам экономного использования ресурса, предоставления льгот на оплату услуг и предупредили об ответственности за несвоевременное внесение платежей и хищение энергоресурсов. Также специалисты разъяснили жителям села, чем могут быть опасны поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

Необходимо отметить, что за последнее время «Россети Северный Кавказ» в три раза увеличили количество мероприятий по профилактике детского электротравматизма. Как нам удалось узнать, профилактика детского электротравматизма остается в зоне особого внимания энергетиков региона. Поэтому они во всех республиках СКФО усилили в текущем году активную информационно-разъяснительную работу с детьми. Во время уроков электробезопасности специалисты учат ребят основным правилам безопасного обращения с электричеством. Они подробно рассказывают об угрозе, которую таит в себе электричество, объясняют, почему ни в коем случае нельзя проникать внутрь энергообъектов, чем опасны неисправные электроприборы и оголенные провода.

Всего за 11 месяцев 2021 года энергетиками Северного Кавказа проведено более тысячи тематических уроков — это почти в три раза больше, чем за весь прошлый год.

В этом году также впервые компанией «Россети Северный Кавказ» реализован макрорегиональный социально-образовательный проект «Пульс света». Это своеобразный симбиоз многолетнего опыта энергетиков по проведению уроков электробезопасности и проекта для школьников по оказанию первой помощи, получившего поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

Познавательные мероприятия проходили во всех регионах СКФО, в том числе и в Ингушетии, и сопровождались онлайн-трансляцией в социальных сетях, тем самым охватив максимальное количество зрительской аудитории. Помимо основных знаний и правил электробезопасности, ребят научили верному алгоритму действий в случае возникновения электротравмы легкой и средней тяжести.

При этом специалисты обязательно учитывают возраст школьников. К примеру, ученикам младших классов обычно демонстрируют цикл мультипликационных фильмов, где рассказывается о самых простых правилах поведения детей, если они оказываются рядом с электроносителями. А в занятия включают больше игровых моментов для лучшего восприятия и усвоения материала.

Старшеклассникам демонстрируют учебный фильм и дают советы, как правильно реанимировать пострадавшего от удара электрическим током. С помощью робота-тренажера ребят учат техникам выполнения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. А в подарок ребята получают красочную полиграфию с основными правилами электробезопасности.

Надо отметить, что все познавательные отраслевые уроки проводятся с соблюдением мер эпидемиологической обстановки.

В этом месяце специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи на территории сельского поселения Экажево Назрановского района, повысив надежность и качество подачи ресурса для более двухсот сельчан. А главное — обеспечив электробезопасность людей. Жители села были очень рады такому вмешательству энергетиков и поблагодарили «Россети Северный Кавказ» за мгновенную помощь.

Дело в том, что данный энергообъект, который не состоит на балансе компании, последние 40 лет служил источником света для жителей улицы Аушева. Как рассказали специалисты, по истечении многих лет его отдельные участки достигли такой степени изношенности, что просто не выдерживали возросший уровень потребления. Как следствие, в домовладениях наблюдалось резкое снижение показателей входящего напряжения. К тому же воздушная линия часто «напоминала» о себе короткими замыканиями.

Абуязид Хидиров является одним из жителей вышеназванной улицы и поэтому не понаслышке знает, что такое жить при тусклом свете или при его полном отсутствии.

«Со временем многие опоры на линии электропередачи вышли из строя, потому что имели множественные дефекты, а что касается проводов, так они и вовсе имели изношенный вид, — говорит он. — А как мы знаем, при таких негативных характеристиках проблемы на линиях электросетей просто неизбежны: то обрывы, то короткие замыкания, от которых в непогоду на улице просто искры летели в разные стороны. Поэтому мы и обратились за помощью к специалистам из «Ингушэнерго», несмотря на то, что наша воздушная линия находится не на балансе и вне зоны ответственности филиала. Тем не менее, наши энергетики нам помогли, и в итоге мы получили долгожданные 220 Вольт в сети. Но самое главное — получили спокойствие за людей, которые в любой момент могли пострадать».

После обращения жителей Экажево оперативно-ремонтная бригада Магасских районных электрических сетей под руководством Идриса Цечоева первым делом заменила две аварийные опоры на новые железобетонные. Далее специалисты обновили более 500 метров ветхого провода на самонесущий изолированный и провели ремонт трансформатора.

Комментируя данный фронт работы, исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев отметил, что электросетевой комплекс в республике обременен достаточным количеством проблемных вопросов, которые появляются вследствие отсутствия единого центра ответственности за его функционирование и развитие.

«Не важно, относятся те или иные участки к балансовой принадлежности филиала или нет, — говорит он. — Где-то получается сразу помочь, на что-то требуются месяцы. Но работа не прекращается, потому что для нас важно оправдать доверие людей. Другое дело, что нам сегодня очень важны совместные мероприятия энергетиков и республиканских органов власти в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе предприятия. Дело в том, что переход на единое управление позволит значительно повысить надежность электроснабжения региона, сократить издержки, внедрить передовые технологии, снять многие «болевые точки». А это и есть двигатель нашего развития».

Первый заместитель директора — главный инженер ингушского филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Рамазан Таршхоев, рассказывая об основных направлениях своей работы, подчеркнул, что самая главная обязанность их ведомства — это бесперебойная подача электрической энергии потребителям.

«Но необходимо учитывать то, что на территории республики имеются разные имущества, которые не принадлежат нам, — говорит Рамазан Захирович. — И когда на этих неподведомственных нам объектах происходит какое-то замыкание, обрыв или какой-нибудь другой выход из строя, мы выезжаем на место аварии и по силе своих возможностей решаем эти вопросы. И вот недавний случай в Экажево, о котором стало известно республиканским СМИ, лишнее тому подтверждение».

В числе передовых решений плановых мероприятий объединения «Россети Северный Кавказ» является исправное содержание высоковольтных линий электропередач, питающих Джейрахский район Республики Ингушетия.

Совсем недавно в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Ингушетии к осенне-зимнему периоду 2021/22 гг. энергетики отрасли провели ремонт воздушной линии «Эзминская ГЭС» протяженностью 52 км, которая помимо пяти крупных населенных пунктов Джейрахского района, обеспечивает электроснабжение пограничной службы, вышек сотовой связи и курортной зоны региона, куда входят всесезонный курорт «Армхи», альпинистский лагерь, детские лагеря «Эрзи» и «Армхи» и гостиничные комплексы.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение территории в сезон сложных погодных условий и максимальных нагрузок, энергетики филиала «Ингушэнерго» заменили на объекте провод общей протяженностью 1,5 километра. Вместо десяти изоляторов, выработавших свой ресурс, установили современные аналоги. Кроме того, рабочие группы провели расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности.

Такие своевременные меры энергетиков показывают, что руководство «Ингушэнерго» и все специалисты в полной мере осознают всю ответственность за электроснабжение курортной зоны: достаточно сказать, что они проводят осмотр оборудования ежемесячно. А комплекс мероприятий в рамках ремонтной программы энергетики реализуют каждое лето. При этом активно работают оперативно-выездные бригады Джейрахских районных электрических сетей в экстремальных условиях высокогорья. Чтобы добраться до энергообъекта, специалисты пешком преодолевают несколько километров по труднодоступной горно-лесистой местности, ведь большая часть линии проходит на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Туризм — высокоэффективный сектор на земле башен и легенд и, самое главное, имеющий большой потенциал для дальнейшего развития Ингушетии. Но, как говорит Ислам Гандалоев, без соответствующего сервиса и устойчивой работы электросетевого хозяйства невозможно будет добиться успехов в этой отрасли.

«Удивительным природным, историческим и духовным ресурсам Джейрахского района нужно соответствовать: строить социальные и рекреационные объекты, повышать качество сервиса. И все это невозможно без вмешательства энергетиков», — подчеркнул он.

Повышение надежности энергоснабжения жителей и предприятий Северо-Кавказского федерального округа — ключевая задача компании «Россети Северный Кавказ». Для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса СКФО энергетики своевременно проводят необходимый комплекс ремонтных работ в рамках запланированных производственных программ. Более 4 тысяч трансформаторных подстанций отремонтировали «Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе трансформаторных подстанций (ТП). Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию ТП энергетики уделяют повышенное внимание.

По словам заместителя директора «Ингушэнерго» Р. Таршхоева, к одной из основных задач регионального филиала относится выполнение платежной дисциплины, без чего работа энергетиков может не состояться, потому как из платежной дисциплины формируется ремонтная и инвестиционная программа филиала.

Как оказалось, сельхозпредприятия СКФО являются самыми добросовестными потребителями электроэнергии. Предприятия сельскохозяйственного сектора республик СКФО по итогам 10 месяцев 2021 года почти на 93% исполнили свои обязательства по платежам за электроэнергию, поставленную им «Россети Северный Кавказ». Это лучший показатель платежной дисциплины среди всех групп потребителей северокавказского гарантирующего поставщика.

В региональном разрезе лидерами по платежам являются сельхозпредприятия Ингушетии, которые с учетом погашения долгов прошлых периодов исполнили обязательства перед энергетиками на 105,3%.

В энергокомпании с благодарностью отмечают добросовестное отношение руководителей сельхозпредприятий к исполнению обязательств по платежам за потребленную электроэнергию. Несмотря на непростой для сельскохозяйственного сектора экономический период, аграрии проявляют ответственный подход к взаимодействию с энергетиками, ведь от своевременной и в полном объеме поступающей оплаты зависит исполнение мероприятий по повышению надежности энергоснабжения регионов.

Именно вопрос о платежной дисциплине в числе первых обсуждался на рабочей встрече председателя правительства Республики Ингушетия Владимира Сластенина и заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова, которая состоялась в Магасе 1 декабря с. г. В работе совещания также приняли участие министр промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Муса Плиев и исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев, который отметил, что «Россети Северный Кавказ» держат на постоянном контроле дисциплину платежей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

«Как вы знаете, большинство из предприятий ЖКХ относятся к категории социально значимых «неотключаемых» объектов, что делает практически невозможным применение по отношению к должникам действенного механизма воздействия — отключения электроснабжения за долги, — подчеркнул он. — И поэтому специалисты филиала прибегают к единственному доступному варианту: ограничивают подачу ресурса в административные здания предприятий — злостных неплательщиков. Тем не менее, нашего ресурса недостаточно, и мы рассчитываем на ваше содействие в стабилизации показателей».

В свою очередь Сергей Поляков подчеркнул, что необходимо в короткие сроки совместно проработать проблему и в интересах развития республики продолжить предпринимать все предусмотренные законом меры для того, чтобы добиться полного погашения дебиторской задолженности потребителей бюджетной сферы.

Владимир Сластенин в конце встречи сказал, что в этом направлении совместными усилиями органов власти и профильных структур Республики Ингушетия будет продолжаться слаженная работа.

«У нас есть четкие установки, и к злостным неплательщикам мы будем применять серьезные и жесткие меры», — заключил глава кабинета министров.

Несомненно, трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в наших домах и душах. Поэтому на рынке труда энергетики представляют одну из самых востребованных профессий. И, несмотря на то что энергетики связаны с опасной для здоровья и жизни деятельностью и зачастую вынуждены работать в суровых климатических условиях, они не унывают и в самую длинную ночь в году отмечают свой профессиональный праздник. С чем мы их и поздравляем!