Но это дело полностью оправдывает себя, если его довести до результата — формировать полноценную языковую личность. Только искренняя любовь к родному языку, богатой культуре может наполнять занимающегося этой благородной миссией человека вдохновением.

Ни для кого не секрет, что большие языки поглощают малые, нежелание некоторой части молодежи, да и упертых, недальновидных взрослых говорить на родном, соблюдать традиции народа приводит к негативной тенденции и создает для этого благоприятную почву. Упомянутая проблема давно обрела мировой масштаб, то есть с ней сталкиваются не только у нас.

Поэтому считаю контрпродуктивным всегда напоминать на различных республиканских мероприятиях о внесении ЮНЕСКО древнего ингушского языка, в котором таится мудрость веков, в список вымирающих, заранее настраивая аудиторию на неминуемое поражение в битве за это достояние. Язык, связанный с национальным самосознанием и являющийся средством национального самовыражения, будет жить при наличии его носителей, использовании в различных бытовых, социокультурных сферах общения, речевой коммуникации, а они есть и их немало. В любом деле главное — правильно выстроить работу, а плоды труда обязательно появятся.

Учитывая сегодняшние реалии, что на дворе век высоких технологий и многие перемещаются в виртуальный мир для времяпрепровождения, энтузиасты начали активно использовать возможности глобальной сети для приобщения соотечественников к языковой культуре.

Интернет-пространство изобилует различными онлайн-уроками, курсами обучения языкам. Но хочется рассказать читателям об интерактивной школе ингушского языка «Г1алат», по праву занявшей свою достойную нишу в этом сегменте и получающей положительные отзывы от сотен благодарных интернет-пользователей. Многие жители республики, среди которых и ваш покорный слуга, практически ежедневно в соцсетях с большим интересом просматривают видеоролики с разъяснением наиболее частых ошибок в ингушской речи, которые заканчиваются коронным словом харизматичной ведущей «Д1ахалаш!». Стало любопытно узнать, кто стоит за этой занимательной идеей. Оказалось, что автором и вдохновителем проекта является преподаватель колледжа сервиса и быта Макка Магомедовна Наурузова, решившая таким образом с командой единомышленников внести свой вклад в развитие близкого сердцу языка, обучение не только подрастающего поколения, но и взрослых, его литературным нормам.

— Макка Магомедовна, расскажите, пожалуйста, как зародилась идея о создании интерактивной школы? Почему именно ингушского языка?

— Три года назад как у филолога-преподавателя у меня попросили план к Декаде ингушского языка. И я стала искать идеи, которые будут перекликаться с сознанием современной молодёжи, так как постоянные консервативные формы подачи языка утратили свою актуальность. Первая цель была показать национальному представителю себя со стороны как носителя языка, дать увидеть ошибки зеркально и противопоставить их литературной норме. В этом году нам исполнится три года. В составе — 10 человек. Это студенты колледжа сервиса и быта, где я преподаю. Учреждение сразу поддержало идею и разрешило проводить съёмки в любое время.

Из техники у нас на тот момент был телефон Samsung Galaxy S8+ и проводной микрофон. Ведущая — Амина Кациева. Она моя студентка. Девочка выделялась особой харизмой, сразу заинтересовала аудиторию. Я им расписываю слова, отдаю, сразу снимаю. А вечером самая ответственная работа — монтаж.

— На ваш взгляд, как расширить рамки этой полезной работы, которая не приносит материальных благ, но является очень весомой и важной для общества? Как вы относитесь к тому, чтобы организовать съемки уроков ингушского языка лучших учителей в общеобразовательных учреждениях республики и выкладывать их в интернет для широкой аудитории? Думаю, даже многие наши земляки, проживающие за пределами региона и страны, с удовольствием смотрели бы подобные занятия, узнавали бы о литературных нормах языка, научились бы правильно и адекватно использовать языковые единицы и средства, что в конечном счёте поспособствовало бы накоплению и сохранению языкового опыта.

— Это было бы замечательно, можно записывать уроки в школах и выкладывать в интернет. Много ингушей, живущих за пределами, нуждаются в обучении языку с нуля. Надо признать, что методика, по которой работают филологи, не предполагают обучения с нуля. Например, как объяснить англоязычному ребёнку, даже русскоязычному — 8 падежей? Как их перевести на русский? Наш родительный падеж сильно отличается от родительного падежа русского языка. Для кого — в ингушском языке вопрос дательного падежа. От кого? — вопрос местного падежа... Как объяснить степени сравнения в сравнении с системой других языков. Таким людям нужно объяснить ингушский в сравнении с английским или русским.

Наш язык отличается от других языков неочерченностью границ грамматики, и тут много вопросов. Будет здорово, если выпустят пособие на трех языках сразу для тех, кто изучает его с нуля. Мне неоднократно приходилось объяснять модельные глаголы «ва», «ба», «да», «я» через английский глагол to be.

— А где находите ошибки?

— Буквально накануне я записала 15 ошибок. Нахожу их в речи собеседников, записываю, ищу, вспоминаю по мере обучения студентов.

— В соцсетях развернулась дискуссия относительно того, как правильно назвать порог на ингушском. Некоторые считают его «на1ара са». Другие выдвигают версию о том, что «на1ара са» — это не дверной порог, а дверной косяк. Пишут, что в наше время косяк бывает заодно с порогом, но раньше это были разные понятия. На древнем ингушском языке порог переводится как «гаре», а дверной порог будет «на1ара гаре», а отойти от дверного порога «на1аргара».

— Начнем с того, что косяк — это боковой брус дверной или оконной рамы. Теперь изучим этимологию слова «порог». Оно переводится как «поперечный брус». В переводе с латинского это «выступ в стене», в переводе с греческого «проход». То, что находится на стыке, восходит к глаголу «пороть». Приходим к тому, что это одно и то же — брус. Официально закрепленное слово «на1ара санаг1а».

Почему «на1аргара» отойти от порога? Да потому что «гара» это окончание, которое добавляется ко всем словам в местном (направительном) падеже (меттига дожаре) при обозначении направления от кого? От чего? Со стороны чего — корагара, на1аргара, саьнгара, истолагара, Мухьмадагара и т. д. В сторону чего — на1аргахьа, истолагахьа, корагахьа.

И в русском языке, и в ингушском языке многозначные слова были и есть! Нельзя трогать то, что сложилось как норма, если этимология до конца не изучена. Таких слов много... Например, слово нёбо и небо «сигале». Тут тоже откроется много чего интересного, если покопаться в этимологии.

— С большим сожалением не могу не отметить безответственное отношение родителей к делу обучения своих детей родному языку, почему-то решивших, что ребенок учить его не обязан и подобные занятия — пустая трата времени. Обсуждение сложностей в освоении уроков ингушского языка и заучивании стихотворений по литературе в родительских группах в «Ватсапе» меня сильно поразило. Родители школьников, не стесняясь, выражают откровенную ненависть и неприязнь к родному языку — я нисколько не утрирую, говорю о том, что видел сам. Они считают, что можно ограничиться знанием русского языка. А кто сомневается, куда нам без языка-посредника великого русского? Без него далеко не пойдешь. Но что мешает нам активно пользоваться обоими языками в речевой коммуникации. В нашей стране это не только не запрещается, а наоборот, всячески поощряется. Самое удивительное — такие ограниченные люди позиционируют себя большими патриотами и четко следующими религиозным нормам. Как раз-таки ислам и требует сохранения национальной идентичности и языка. Важнейшим моментом в разнообразии языков, над которым следует задуматься, является лежащие в основе этого божественная мудрость и могущество. Различия в языках, на которых общаются люди, одно из доказательств существования и единственности Всевышнего. В одном из аятов Священного Корана говорится: «Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для обладающих знанием» (ар-Рум 30/22). Об этом не раз в своих проповедях отмечали и имамы мечетей Ингушетии.

— Мне кажется, что с родителями необходимо работать больше, чем с детьми. Открывать семейные клубы, проводить семейные конкурсы, масштабные диктанты и интеллектуальные битвы по языку. Современным людям нужен формат, который выходит за рамки обычного.

— Кто вам помогает в этом деле?

— Поддержка была от колледжа — нам помогли с покупкой стедикама и футболок для участников. Купили еще один микрофон. А так задействовали собственные силы и энтузиазм. Я запускала этот проект не в личных интересах и не ждала от него финансовой выгоды. Очень хотелось «разбудить» носителей языка, показать им себя со стороны. Думала, вот так хоть проснётся дух патриота, интерес к национальному наследию.

А так, издаю книги для детей, две книги я выпустила за свой счёт, вторую при грантовой поддержке форума «Машук», с одной книгой помог директор колледжа Зязиков Аслан Асхабович, и последнюю тоже финансировал один добрый человек.

Вышли в свет стихи для детей «Шоана, бераш» при поддержке Национальной библиотеки республики, а также книги «Боамби», «Чайтонг Моажи», «Лилинг», «Гургал».

У нас нет электронных книг, словарей, статей, нужна большая платформа. Приложения по орфографии не помешали бы. На местном телевидении можно было запустить интеллектуальную битву по языку «Самый умный».

— Макка Магомедовна, спасибо вам за интересную беседу, за то, что увидели свое предназначение в этой области, почерпнул много полезного для себя. Желаем вам и всей вашей дружной команде новых свершений в популяризации родного языка. Всегда приятно слушать людей увлеченных, ищущих, знающих предмет и стремящихся бескорыстно приносить пользу обществу.