«Второй этап оценивается в 1,02 млрд рублей, неоправданно затянулось рассмотрение кредитным комитетом РСХБ решения о выделении кредита», — сказал собеседник издания.

По его словам, ввод нового объекта переносится на несколько месяцев. Для обеспечения водоснабжения всех мощностей упомянутого предприятия и планируемой птицефабрики нужно пробурить артезианские скважины, проложить трубопроводы до выбранной территории.

Власти Ингушетии и инвесторы рассчитывают, что после ввода второй очереди предприятия мощность увеличится с 5,5 тыс. до 10 тысяч тонн в год. Продукция на текущий момент поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Ростов-на-Дону и другие регионы.

Два года назад на базе ООО «Птицекомплекс «Южный» в Малгобекском районе республики заработал завод по переработке мяса индейки мощностью до 40 тонн продукции в день. Там выпускают тушки, филе грудки, крыло целое, плечевую и локтевую части, бедро, филе бедра, фарш и др.

Функционирует производство субпродуктов, полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбаса), копчено-вареной продукции. Завод предлагает продукцию в охлажденном и замороженном виде. Есть промышленные камеры шоковой заморозки.

Для жителей республики при розничной торговле оптовые цены сохраняются. Предусмотрена бесплатная доставка продукции на свадебные и другие важные мероприятия. Индейки выращены исключительно на естественных кормах без добавления ГМО, химических примесей, мясокостной и рыбной муки. Продукция соответствует стандартам международной марки «халяль». Процесс убоя птицы происходит в соответствии с требованиями ислама.

По графику птицу реализуют на рынках в крупных населённых пунктах региона. Открыты фирменные магазины во многих местах.

Строительство ООО «Птицекомплекс «Южный» за 3,8 млрд руб. началось несколько лет назад. Инвесторы при поддержке властей создали вертикально интегрированный птицекомплекс по промышленному производству и переработке мяса индейки годовым объемом 10 тыс. 235 тонн.

Один из крупнейших объектов АПК в Ингушетии состоит из тридцати шести производственных объектов: 6 птичников подращивания, двадцати четырёх птичников выращивания, инкубатора, комбикормового завода, убойного цеха с цехом глубокой переработки мяса, цехов переработки отходов в мясокостную муку и удобрения, пометохранилища — и еще столько же дополнительных зданий. Площадь застройки — более 100 тыс. кв. м.

Ранее Глава республики заявлял, что в минувшем году благодаря принимаемым комплексным мерам регион полностью обеспечил себя яблоками, картошкой и мясом, в том числе птицы.