Но важно сохранять традиции уважения и почитания старших не только внутри самого общества, не только в границах семьи и республики, но и за её пределами. Сегодня многие представители нашего народа живут и в российских городах, и за рубежом. Важно сохранить в себе код народного этикета, представлять и показывать самые лучшие качества, присущие нашему народу. Ведь окружающие судят о культуре народа именно по делам и поступкам представителей того или иного этноса.

Прежде всего следует отметить, что общечеловеческие ценности присущи всем культурам мира. И сегодня, когда мир переживает время падения нравственных устоев, не может не радовать тот факт, что мы сохранили свои традиции, культивирующие уважительные взаимоотношения не только по отношению к взрослым, но и между членами общества. Так, по ингушским этикетным нормам между людьми разных возрастов, между мужчинами и женщинами не допускается отношений панибратства, здесь строго регламентированы и до мельчайших деталей отточены предками правила поведения, взаимоотношений.

На вопрос отца, как воспитывать сына в истинной нравственности, Гегель с удовольствием приводит слова одного из пифагорейцев: «Постарайся, чтобы он жил в общине с хорошими законами!», ибо содержанием нравственности являются морально-этические предписания, которыми руководствуется общество.

Уважение к старшему по праву является одним из основных столпов ингушской моральной этики (эздел), где сохранились идеи древнейшей цивилизации человечества. Исследователь Н. Яковлев, отмечая совершенство ингушского этикета, писал: «...Вы замечаете весьма сложный и разработанный до тонкости свод правил вежливости и приличия, одним из основ которого является уважение к старшему...».

Ингуши понимают, что нравственные основы закладываются в семье. Именно здесь воспитывается культура взаимных отношений, присущая народу. С малых лет в сознании ингуша врабатывается догма: как бы ни поступил старший, младший обязан соблюдать этикет. Эта идея проходит лейтмотивом прекрасного и возвышенного в духовной жизни ингушского народа. Принцип «воккхаг1чун — воккхаг1ал, замаг1чун — замаг1ал», (старшему — почести, младшему — уважение) является критерием гармонии семейных и общественных отношений в ингушском обществе, о которых исследователь Н. Яковлев писал: «Быт ингуша подчинён всяким правилам тонкой обходительности, в большей степени, чем быт большинства населения наших городов и, во всяком случае, не менее, чем жизнь так называемого «высшего общества» в культурных странах».

Основная идея и мысль древнейшего этикета, корнями уходящего во времена, когда не сформировалась государственная власть, заключалась в том, что он призван был соблюдать дисциплину и общественный порядок, которые зависели от соблюдения принципов повиновения старшинству. В семье, в обществе, где уважают и почитают старших — царствует гармония, «барт и безам», говорят ингуши (дословно — согласие и любовь).

Для полного осмысления обычая следует дополнить, что молодой человек, прославившийся своими достойными поступками, уважаемый обществом за личные качества, заслуживший славу «яхь йола к1ант» (юноша, отвечающий всем требованиям ингушской моральной этики — эздел), мог получить статус старшего. Таких случаев в жизни много. Но можно взять для примера роман «Из тьмы веков» известного ингушского писателя И. Базоркина. Его главный герой Калой после голодной зимы в горах спасает аул от неминуемой гибели. После этого его «стали не только больше уважать, но и побаиваться... А род Эги не сговариваясь стал почитать в нём своего главу, хотя он был одним из младших. Его слово стало теперь решающим, ибо он говорил только, хорошо обдумав то, что он хочет сказать, и говорил правду». Но, тем не менее, в ингушском обществе заслуживший статус старшего за благородные дела и поступки пользуется правом слова только при решении важных вопросов, и то спросив разрешение на право голоса у старших по возрасту. Во всех остальных случаях, он остаётся младшим.

Но этикет сей взаимообусловлен. Он обязывает старших, опираясь на свою жизненную мудрость, не допускать несправедливости по отношению к младшим и ко всем членам общества, служить личным примером и покровительствовать младшим. Старший в роду в доме не только имеет власть, он заботится о благополучии общества. Он несёт большую ответственность за порядок в семье, в роду, в обществе.

Можно провести здесь параллели с древней китайской культурой — конфуцианством, и обнаружить удивительные сходства. В этико-нормативной программе великого китайского философа Конфуция (551-479) тоже заложены идеи уважения и почитания старших. Ценность жизнеучения Конфуция заключается в том, что за ним стоит многовековой социальный и нравственный опыт многих народов. При внимательном анализе социальных отношений в ингушском обществе и в учении великого учителя, чья философия стала культурным наследием не только китайцев, но и всего человечества, мы заметим, что главным в конфуцианстве является понятие — «жэнь» («гуманность») — набор правил и норм, определяющих жизнь человека в обществе. А основным содержанием «жэнь» является «сяо», что означает — сыновняя почтительность.

Сыновняя почтительность — это краеугольный камень китайской цивилизации. «Отец является для сына абсолютной этической инстанцией», — пишет исследователь А. Гусейнов. Соблюдение этого принципа является одним из столпов и ингушской моральной этики. Как мы видим, конфуцианство базируется на почтительном и уважительном отношении к старшим по возрасту и положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости и т. д.

В конфуцианстве строго и точно определялись обязанности каждого, что было выражено словами Конфуция: «Государь должен быть государем, подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном». На этом основано благополучие и семьи, и общества, и государства. Конфуций говорил: «Излагаю, но не создаю. С любовью и верой отношусь к древности», — объясняя свою теорию лишь возрождением учений прежних веков, значит на основе древнейших цивилизаций.

Было ли в древности взаимовлияние культур, столь отдалённых друг от друга, или нет — остаётся тайной веков. Но ряд исследований доносит до нас следы жизнедеятельности сино-кавказской праобщности (т. е. общих предков китайцев и кавказцев). Так что сходство в этикете этих культур даёт право на такое суждение. И, конечно же, можно смело утверждать, что в своём развитии человечество имеет удивительные черты сходства, ибо в основе всех культур лежат универсальные моральные ценности, разделяемые людьми: дружелюбие, любовь к родине, уважение к старшим, гостеприимство, с разницей лишь в том, в какой ранг ценностей они поставлены и как они почитаемы в действительности.

Обратимся снова к роману «Из тьмы веков». Устами горца, на ломаном русском языке, автор говорит и показывает глубокую идею, заложенную в обычае послушания старшим: «...Ничего не будет! — решительно возразил Калой. — Я дурной, как баран. Никогда не читал. Свой фамилии писать не могу. Ты, он — два голова. Два голова — два разны язык! Когда один отец нету, это руки, ноги не может ходить. Когда дома один отец нету, все дитя туда-сюда бежит...» В этих словах основы благополучия не только ингушского общества, но и всего человечества.

Надо отметить, что при всем своём кажущемся свободолюбии представитель ингушского общества в то же время не свободен, а обязан. Причём этой обязанностью он не тяготится, а признает её вполне естественной. Ингуш обязан соблюдать традиции, обычаи, систему подчинения (родители — дети, муж — жена, старший — младший); ингуш не волен жить никак иначе, чем по строго установленным обычаям, но в том случае, если для него важно уважение народа, важно признание в среде своего народа. Ибо настоящий ингуш всегда должен помнить, что он сын (дочь) отца, сын (дочь) рода, сын (дочь) народа.