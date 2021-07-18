Необходимо отметить, что человечество всегда хотело знать не только собственную историю, но и историю других народов и наций. Людей, как и раньше, так и сейчас интересует уклад, быт иных народов, их культура и их происхождение, а также мировоззрение: обряды, обычаи, верования и суеверия. Но для того, чтобы по-научному понимать истоки того или иного народа, нужны глубокие познания в области этнографии.

Что такое этнография? Это наука, изучающая народы-этносы и другие этнические общности. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза — истории возникновения того или иного этноса, становление социальных институтов.

Если говорить о профессии людей, занятых в этой сфере, нужно подчеркнуть, что для того, чтобы стать профессиональным этнографом, кроме знаний, нужно иметь призвание. Кроме этого, этнографы должны обладать журналистскими способностями, знать историю, традиции, обычаи и язык исследуемого народа, а также уметь прогнозировать этнопологические процессы.

В процессе своей чрезвычайно ответственной работы этнографам строго запрещается указывать неточные данные или фальсифицировать их, а карьера и денежный успех должны быть на втором месте. Одним словом, этнограф должен быть влюблен в свою науку и обязан проявлять рвение и самоотдачу. Главное — правильно и самоотверженно служить научным достижениям, постоянно пополняя багаж знаний. Так считают ведущие специалисты из этой области.

И совершенно с нами согласился наш сегодняшний собеседник, ученый с огромным опытом работы, автор порядка двухсот научных трудов Нурдин Кодзоев, который отметил, что хороший этнограф должен совмещать в себе не только задатки археолога, географа и антрополога, но он ещё должен быть и чутким психологом.

«К личностным качествам историка-этнографа предъявляются высокие требования: он должен быть наблюдательным, предусмотрительным и инициативным, уметь мыслить и анализировать, работать с документами, а также иметь хорошую память и аналитический ум, — говорит Нурдин Даутович. — Почему это так важно? Потому что труды историков и этнографов бесценны для потомков. Согласитесь, наше поколение без них не смогло бы выстроить дошедшие до нас артефакты в стройную картину мира целых цивилизаций. Также и наши будущие поколения не будут знать о ныне живущих ничего, если кто-то должным образом не зафиксирует этот факт. Именно на основании собранных данных этнографы выстраивают теории развития общества, изучают проблемы, с которыми столкнулись наши предки, формируют прогнозы будущего направления развития этноса».

Как рассказал наш собеседник, автор названия столицы Ингушетии — города «Магас», почетный труд дипломированных этнографов может быть востребован как в научной области, так и в практическом направлении. Сегодня такие штатные единицы можно встретить в научных институтах, музеях, издательствах и историко-исследовательских учреждениях.

И все они как одна дружная семья отмечают свой главный профессиональный праздник 17 июля — в день рождения выдающегося русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая, который внес огромный вклад в мировую историю, антропологию и биологию.

Знаменитый ученый родился в 1846 году и всю свою короткую жизнь (он прожил всего 41 год) посвятил изучению народов Австралии, Океании и Юго-Восточной Азии, а также населения северо-восточного побережья Новой Гвинеи. Сегодня участок этой земли протяженностью 300 км, расположенный между двумя заливами, носит имя Миклухо-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма — он открыл старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около двухсот научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.

Самой главной научной заслугой учёного стало то, что он поставил вопрос о видовом единстве и родстве существующих человеческих рас, опровергая распространённый в то время взгляд на папуасов как на представителей якобы особого вида, глубоко отличного от других человеческих рас, и, в особенности, от европеоидной расы. «...Вы первый, несомненно, опытом доказали, — писал ему Л. Н. Толстой, — что человек везде человек, т. е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».

Как следует из Википедии, главный источник этнографии — данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов. Детальное исследование всех аспектов жизни отдельно взятой народности позволяет историкам отследить, как происходила миграция населения в прошлые века, находить тупиковые ветви, прекратившие свое существование.

Здесь же приводится всем известная история об исчезнувшей цивилизации майя, жившей на территории нынешней Центральной Америки. По легенде, майя исчезли в одночасье, покинув свои города. Но этнографы развеяли этот миф, доказав, что исчезновение не было мгновенным: люди уходили со своих земель небольшими группами и постепенно сливались с другими народами.

Последние исследовательские данные говорят о том, что самым древним источником в российской истории, содержащей этнографические сведения, является «Повесть временных лет», созданная в начале XII века православным летописцем Нестором, которого можно назвать первым русским этнографом.

Это говорит о том, что в России этнография была тесно связана с православными храмами: именно монахи чаще всего были обучены грамоте и могли вести подобные летописи. К примеру, описания различных традиций и бытовых укладов жизни народов Индии, Кавказа и Персии, вышедшие из-под пера тверского купца Афанасия Никитина (позднее священнослужителя), в которых автор талантливо передал особенности этносов, стали выдающимся этнографическим трудом, вошедшим в «Хождения за три моря». А после присоединения Сибири к России работы у этнографов прибавилось, ведь на территории от Урала до Дальнего Востока проживало огромное количество малых народов.

По словам Нурдина Кодзоева, ответственного редактора и соавтора коллективного труда «История Ингушетии», важным местом в этнографии является изучение этногенеза — истории возникновения того или иного этноса.

«Основным источником этнографии являются данные, полученные из прямого наблюдения за жизнью народов, — говорит ученый. — Всё это позволяет изнутри изучать культуру, жизнь, обычаи и традиции различных этнических групп, изучать межэтнические отношения. Кроме этого, цель науки — познать законы, по которым развивалось человечество в глубокой древности и продолжает развиваться в современных условиях.

Несмотря на то, что этнография является частью исторической науки, на самом деле она выходит далеко за рамки истории, поскольку занимается изучением народов с самых разных сторон, в том числе в сочетании с экологией, политикой, искусством. Предположим, если оставить за пределами исторического исследования эпоху первобытного строя и начинать его с того периода, когда мы можем более или менее объективно различать и отличать этносы, то окажется, что этнография значительно полнее во временном и пространственном отношении, чем история, способна дать картину этнических и социальных изменений, пережитых человечеством. Воссоздать историческое прошлое народов Земли — долг и обязанность современной науки. В этом кропотливом труде историку помогает письменный источник, а как восстановить бесписьменную историю, или прошлое бесписьменных народов? Ведь большинство народов не имело письменности, и поэтому их невозможно изучать традиционными методами истории.

Вместе с тем история народа сохраняется не только в письменных данных, но и в его традициях и обычаях, его представлениях об окружающем мире и верованиях, орудиях труда, пище, одежде и жилище, в памятниках древности, которые встречаются на могильных полях и местах древних поселений, в легендах и эпических сказаниях, т. е. во всём комплексе культуры, созданном данным этносом и отличающем его от других. Следовательно, этнографии в создании подлинной всемирной истории отводится отнюдь не вспомогательная, а особая роль, что очень важно при изучении самой длительной прожитой человечеством эпохи — эпохи так называемого «доклассового общества», чья этническая и социальная история стала предметом научной дискуссии в современном учёном мире».

Как мы знаем из истории, ингушский народ является коренным на Кавказе. На этой земле ингуши живут с самой глубокой древности. До начала XX века ингуши не имели собственной письменности. Также в силу разных обстоятельств территория их традиционного расселения до второй половины XVIII века оставалась почти полностью вне поля зрения посещавших Кавказ путешественников, миссионеров, исследователей.

По словам Нурдина Кодзоева, главным образом по этой причине история ингушского народа до настоящего времени изучена недостаточно, можно сказать — хуже, чем история большинства других народов Кавказского региона.

«Систематическое и комплексное изучение Ингушетии и культуры ингушского народа началось только лишь в начале 30-х годов прошлого столетия, — рассказывает Нурдин Даутович, — и произошло это благодаря сотрудникам созданного в те годы Ингушского научно-исследовательского института. Однако имевшая место в середине XX в. депортация ингушей и ее последствия, совокупно с другими причинами, дававшими о себе знать и в последующие десятилетия, препятствовали разностороннему, и, по возможности, объективному изучению истории и культуры нашего народа».

Историки рассказывают, что в середине 50-х годов прошлого столетия ученый Марк Косвен в капитальной работе «Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке» выявил, систематизировал по этапам и охарактеризовал большое количество письменных источников, касающихся истории и этнографии ингушей. Однако, в рамках означенной весьма широкой темы, один человек оказался не в состоянии в должной мере представить обзор разнообразных источников, связанных с указанными вопросами по ингушам.

Интересные сведения об ингушском народе оставили и многие иностранные авторы. Эти материалы, в которых созданы обстоятельные очерки о многих народах Кавказа, позволяют вносить некоторые коррективы в освещение различных этнографических фактов.

«Объектом специального исследования ингуши стали, начиная со второй половины XIX века, — поясняет Нурдин Кодзоев. — Это было связано с завершением Кавказской войны и необходимостью более тщательного изучения местных народов, с которыми предстояло жить бок о бок. Первые работы об ингушах написали Н. Грабовский, Ч. Ахриев, Н. Харузин, К. Борисевич, Б. Далгат, Г. Вертепов, Н. Тульчинский и другие. Труды этих авторов легли в основу всех последующих исследований по истории и этнографии нашего народа».

С середины XIX века разнообразные материалы историко-этнографического плана начали появляться в периодической печати, как в региональной, так и центральной. Сегодня, как утверждают этнографы, особенную ценность, представляют местные газеты прошлых лет, в официальной части которых, имеются интересные сведения о гражданской и уголовной ответственности местного населения за содеянные преступления. Ценны и содержательны также сведения местной хроники, где печатались различные этнографические материалы.

Новый виток в этнографическом изучении ингушского народа наступил в 20-30-х годах XX века, когда на свет появились специальные работы русских и иностранных историков Н. Яковлева, А. Генко, Е. Шиллинга и других про жизнь и быт ингушского народа, построенные на основе полевых исследований и архивных данных.

«Изучая данные материалы, — говорит Нурдин Даутович, — можно сказать, что наиболее изученными оказались здесь религиозные верования нашего народа, но особенно хорошо описано здесь обычное право, так как эта тема была очень актуальна и важна, не только в научных целях, но и для успешного управления краем. Хуже всего в письменных источниках описаны народные промыслы, ремесла, народные праздники, этикет. Существенным пробелом является и отсутствие работ по народной медицине. Но всё это восполнить сегодня стараются современные ингушские ученые, хотя нужно признать, что источников по истории и этнографии ингушского народа очень мало».

Всё говорит о том, что и в современном мире, и в обозримом будущем, даже в условиях грандиозных социальных и научно-технических изменений на Земле, сохранятся те особенности, которые отличают один этнос от другого, сохранятся сами этносы, осуществляя прогрессивную тенденцию к интеграции, а, следовательно, сохранится, хотя и в изменённом виде, потребность их изучения, то есть, сохранится необходимость этнографической науки. И хочется верить, что благодаря этой науке мы научимся понимать и связывать в единое целое события, которые происходили ранее и происходят сейчас, и все исторические данные станут для нас не набором сухих цифр и фактов, а сложатся в яркую и захватывающую панораму исторического пути человечества.