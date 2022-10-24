Именно поэтому с инициативой о создании и проведении праздника выступила в 1999 году ЮНЕСКО. Его целью стало привлечение внимания общества к состоянию, формированию и пополнению литературных запасов в школьных библиотеках. В 2005 году официальный статус этого дня — 24 октября, был закреплен главой Международной ассоциации школьных библиотек. Россия присоединилась к этому празднику в 2008 году, организовав месячник школьных библиотек.

Библиотека общеобразовательной школы № 18 г. Назрани предоставляет учащимся необходимые ресурсы для саморазвития и творческой деятельности. Здесь на первый план выходит не обслуживающая функция, а творческая. Школа открыта в 2021 году. Библиотека современная, обеспечивает информацией и документами учебный процесс. Руководит этой работой заведующая школьной библиотекой Фатима Циздоева, которая в этой системе с 2015 года. Она по-настоящему увлечена библиотечной деятельностью, интересно проводит в библиотеке круглые столы, диспуты, читательские конференции, лекции, библиотечные уроки, книжные выставки различной тематики.

«Ещё известный педагог Сухомлинский писал, что школьная библиотека должна быть «кабинетом № 1», — говорит Фатима, — и с этим нельзя не согласиться. Сегодня очевиден факт, что вся система образования направлена на гармоническое развитие личности. В этом направлении приоритетом школьной библиотеки является то, что она всегда доступна учащимся. Помимо того, что у нас хороший книжный фонд, мы проводим внеклассные занятия, которые содействуют формированию высококультурной, нравственной личности. Мы всегда работаем в тесном содружестве с классными руководителями и учителями-предметниками. Проводим театрализованные праздники, конкурсы, литературные вечера, посвящённые известным людям, землякам, ветеранам, писателям. Недавно проходило, к примеру, очень увлекательное мероприятие, посвященное Дню гор, об экологической ситуации в республике. Надо сказать, что в школьной библиотеке, где не ставят оценок, как на уроках, и не ругают, как дома, ребенок совершенно по-другому осваивает знания».

Фатима Циздоева в библиотечной сфере более шести лет. Ее ответственность, особый интерес к работе, ее увлеченность и созданная благодаря этому в библиотеке атмосфера порядка, уюта, доброжелательная обстановка всегда привлекают к ней и школьников, и педагогов. Всем она готова уделить внимание, говорят школьники и педагоги, выполнить любой запрос, предложить книгу, оказать практическую и методическую помощь.

Немало внимания уделяет она самообразованию детей, помогает им писать рефераты, знакомит их с классиками российской и зарубежной литературы.

«Есть такое выражение, что школьная библиотека — это мозг школы, с чем, безусловно, нельзя не согласиться, — говорит Фатима. — Современный школьник должен знать простейшие способы поиска информации по ключевым словам, уметь находить главное в собранной информации, оценивать, представлять, моделировать и проектировать объекты и процессы, в том числе собственную индивидуальную работу, используя доступные современные средства информационных и коммуникационных технологий.

Дети любят у нас делать домашнее задание. Зал у нас большой, светлый, просторный. Здесь же мы часто проводим тематические беседы по актуальным вопросам, проводим встречи и дискуссии. Особое внимание уделяет нашей работе директор школы Хава Измайлова, очень внимательна к нашим вопросам. Библиотека активно участвует в работе семинаров и различных районных и республиканских мероприятиях. У нас есть выход в интернет. Есть интерактивная доска. Свой принтер, вся необходимая техника, что помогает нам в работе с учащимися».

С введением ФГОС школьным библиотекам отводится немаловажная роль. Они способствуют формированию компетенций в современном образовательном пространстве. В библиотеке школы № 18 продумана и выстроена воспитательная система, любое мероприятие основано на формировании духовно-нравственных ценностей. Здесь проводятся уроки доброты, нравственности, культуры, а также беседы о жизни и творчестве великих людей.

Современные технологии быстро и прочно входят в повседневную жизнь школы. Все чаще учащиеся обращаются в поисках информации к электронным источникам. Но, не умея работать с печатным источником информации, дети не могут оценить и правильно выбрать нужный материал. Этот навык вырабатывается у школьника только в процессе работы с книгой. На помощь им всегда приходят работники библиотеки. Они помогают не только общаться с электронными справочными пособиями, но и формулировать запрос и правильно ввести его в поисковую систему, учат совмещать материал, найденный в электронном виде, с материалом, взятым из книг. Иной раз библиотекарь может просто подобрать для учеников и учителя необходимый материал.

Конечно же, есть проблемы у школьных библиотек, но они скорее в масштабе всей страны. Чтобы школьная библиотека отвечала всем требованиям системы образования и современности, необходима комплектация фондов на всех носителях, тогда и библиотекарь будет навигатором в вопросах всестороннего развития школьника и помощи педагогу. Для того чтобы обеспечить доступ к информационным ресурсам, способствовать формированию информационной грамотности читателей, необходимо наличие в школе современной библиотеки. По мнению некоторых исследователей, сейчас наметилось три ведущих подхода, три взгляда педагогической науки и практики на роль школьных библиотек и деятельность школьного библиотекаря. Исходя из имеющихся возможностей, школьная библиотека, во-первых, может выступать в роли медиацентра, во-вторых, школьная библиотека может стать информационным центром и, в-третьих, школьная библиотека рассматривается как педагогическое структурное подразделение образовательного учреждения, имеющее свои специфические функции.

Модернизируя образовательный процесс, школы ищут новые идеи, пути, подходы к улучшению качества обучения. Среди прочих значимое место занимает и библиотека. Потому современный школьный библиотекарь — это и специалист по работе с информацией, это и педагог. И это чётко обозначил в своём выступлении на шестом съезде Всероссийского педагогического собрания Владимир Путин, который объявил о приравнивании статуса библиотекаря к статусу педагога.

«Мы стараемся идти в ногу со временем», — говорит Фатима Циздоева.