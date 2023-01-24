Общеизвестная фраза, что любую болезнь легче предотвратить, чем лечить, актуальна во все времена и во всех случаях. И по рекомендации инфекционистов всего мира, в борьбе с этим коварным заболеванием лучше идти по тому же принципу — провести иммунизацию. Такая работа проводится в наших поликлиниках в соответствии с календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Мероприятия включают в себя не только эпидемиологический надзор за состоянием здоровья детского населения в республике, но и иммунизацию.

Родители, которых беспокоит здоровье детей и которые убедились, что привить ребёнка — это лучший выход из ситуации, сделали свой выбор однажды и, согласовав с участковым педиатром, готовы повторить вакцинирование. Среди них жительница города Назрани Фатима Эльджаркиева.

— Разговоров было много, и «за» и «против», — говорит Фатима, — в итоге я сделала прививки своим детям, сыну 4-х лет и дочери 3-х лет. Сделала ещё в ноябре. Меня некоторые отговаривали, были среди таковых и родители, и даже медработники. Высказывали разные мнения по поводу прививок. Но я прислушалась к здравому смыслу, к своей маме, которая в советские годы прививала всех своих пятерых детей, как и положено, к своему участковому педиатру Мовлатхан Харсиевой, к мнению родственницы, которая работает в московской клинике, и пришла к выводу, что лучшая защита от этого вируса — это всё же прививка. Никаких проблем у детей впоследствии не было. Медработники всё сделали грамотно и профессионально. Дети чувствуют себя хорошо. Если понадобится повторная вакцинация, проведу не сомневаясь.

Такого же мнения придерживается Хава Цолоева, жительница селения Чермен, которая привила в ноябре пятилетнюю дочь Мадину и младшего сына, четырехлетнего Магомеда, и тоже согласна повторить, если врач посчитает необходимым.

— Я прислушалась к мнению врача-инфекциониста Марет Эсмурзиевой, — говорит она, — и не стала рисковать. Мы привились в ноябре прошлого года, когда стоял ажиотаж по этому вирусу. После меня на вакцинацию детей решились и две мои сестры. Признаюсь, что очень переживала, а после вакцинации чувствовала себя более защищённой. Думаю, что обезопасила не только своих детей, но и окружающих, потому как каждый из нас звено большой цепи.

Как нам сообщили в пресс службе регионального Минздрава, в целом обстановка в республике спокойная, но наблюдается снижение уровня коллективного иммунитета к полиомиелиту, а это ведет к высокому риску эпидемиологических осложнений среди непривитых детей. Уже подписано постановление руководителя Роспотребнадзора по республике о дополнительной вакцинации, которая намечена с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля текущего года. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно, независимо от раннее проведенных профилактических прививок. Выделены финансовые средства из резервного фонда правительства РИ для приобретения дополнительного количества вакцины. В медицинских учреждениях проводятся мероприятия по дооснащению пунктов вакцинации в соответствии с порядком, а также ревизия холодильного оборудования для хранения вакцин. Вакцинация будет проводиться в медицинских учреждениях по месту жительства.