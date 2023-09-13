Заглянем, читатель, в историю праздника. День шоколада — праздник, посвященный любимому лакомству многих людей. В торжествах принимают участие сладкоежки и те, чей род деятельности связан с производством или продажей шоколада.

Праздник впервые отметили во Франции в 1995 году. Изначально он был задуман, как внутригосударственный, однако вскоре к торжеству присоединились Италия, Швейцария, Германия, Россия и другие страны.

Рецепт изготовления шоколада придумали ацтеки. Они называли его «пищей богов». В Европу он попал благодаря испанским конкистадорам. Они называли его «черным золотом» и употребляли для укрепления здоровья и повышения выносливости. В Европе до XX столетия шоколад считался деликатесным лакомством. Он был доступен только избранным представителям аристократии.

Первый в мире памятник шоколаду был установлен в городе Покров Владимирской области в 2009 году. А самой шоколадной страной мира считается Бельгия. Здесь производится 170 тысяч тонн этого лакомства ежегодно. Учеными установлено, что темные сорта шоколада способны стимулировать синтез эндорфинов, или «гормонов счастья». Эти вещества воздействуют на центр удовольствия в головном мозге, что позволяет улучшить настроение и повысить тонус организма.

Как и в России, День шоколада проходит во многих странах мира и имеет свои традиции. В Германии, например, в Европейском парке, который находится в 45 километрах от Баден-Бадена, построена целая страна Шоколандия. Во Всемирный день шоколада здесь устраиваются фестивали, выставки и аттракционы, на которые съезжаются туристы со всех уголков Германии и Европы. В Швейцарии в этот день запускается «шоколадный» поезд, который возит туристов по шоколадным фабрикам. В Исландии же существует традиция разжигать ритуальные костры. Так потомки викингов отдают дань уважения любимому лакомству.

А придаётся ли особое значение этому празднику в нашей республике, в Ингушетии? С этим вопросом я обратилась к Фатиме Галаевой, которая занимается изготовлением шоколада, шоколадным производством. Как же она пришла к этому сладкому делу, любимому всеми?

Если проследить её биографию, жизненный путь, то выяснится, что Фатима училась в школе № 14 села Нижние Ачалуки, росла в большой трудолюбивой, дружной семье, любила шить, очень сильно увлекалась выращиванием разных цветов, любила рисовать.

«Изначально я хотела стать врачом-хирургом, — рассказывает она, — мечтала лечить людей. Позже мой интерес переключился на кулинарию, я начала заниматься готовкой различных блюд и сладких десертов. Еще в школе на различные мероприятия, которые проходили в стенах учебного заведения, я пекла от класса торты. С шоколадом я больше экспериментировала, наверное, как и все дети, любила сладости. С детства родители приучили меня к труду, у нас было большое хозяйство, большой сад фруктовых деревьев и огород».

Окончив школу, Фатима Галаева поступает в пищевой институт в Москве — училась на технолога, но свое увлечение кондитерством не забрасывала, учеба давалась ей легко.

«Конечно, были определенные трудности, освоить специальность не так легко, но главное, я думаю, ставить цели и идти к ним», — говорит она.

На первом курсе института у Фатимы была мечта сделать такой продукт, чтобы он был востребованным и вкусным. Этой её мечте суждено было осуществиться спустя годы. Она работала на кондитерской фабрике «Россия» в городе Малгобеке. Занимается шоколадом с 1993 года, а в 2011 году началось у неё серьезное производство шоколада. Продукция её разнообразна: шоколадные плитки, конфеты, разные скульптуры из шоколада. Сладости изготавливаются исключительно на заказ, часто они вывозятся за пределы России. У неё есть свои постоянные клиенты как по всей России, так и за рубежом.

Смысл Международного дня шоколада в том, чтобы наслаждаться шоколадом. К примеру, можно приготовить шоколадные трюфели своими руками или испечь какой-нибудь торт. А можно отправиться также на ближайшую кондитерскую фабрику и поближе взглянуть на процесс создания кондитерских изделий, где вас научат делать конфеты ручной работы или разукрашивать пищевыми красителями шоколадные пластины.