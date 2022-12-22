Каким бы видом искусства она ни занималась, это кропотливый труд и постоянный поиск новых идей, и всё потому, что она хочет, может и старается делать и совершенствоваться, потому что занятие творчеством или, скажем, рукоделием приносит ей массу позитива, удовольствия и пользы себе и другим.

Фатима Харсиева одна из таких. Она с детства любила заниматься чем-то интересным, старалась что-то скроить, пошить на старой бабушкиной швейной машинке, связать шарф, потому мама отдала её в кружок кройки и шитья. Благо, мастер-руководитель оказалась очень разносторонней и творческой личностью и, помимо шитья, учила девочек вязать, вышивать, делать салфеточки, учила сервировать стол и другим женским премудростям.

А дома Фатима любила готовить на кухне. Азам её учила бабушка Лейла, которая проработала поваром более 40 лет. И не мудрено, что девочка с 12 лет стала удивлять домочадцев и гостей изысканными блюдами, которые готовила и порой придумывала что-то сама. Но лучше всего у неё получалась национальная кухня. Недаром ей на «Золотую ярмарку» в школе заказывали «кодр» и «сискал» (соус из творога и кукурузный чурек), «ховл» (ингушскую халву) и лакомство из мёда с орехами.

После окончания школы Фатима поступила на филологический факультет и параллельно окончила факультет психологии в Ингушском государственном университете. В свободное от учёбы время она подрабатывала в частном детском садике воспитателем.

— Это было время, — говорит Фатима, — когда я с большим энтузиазмом раскрывала свои возможности в области рукоделия. Идей было море и радости столько же от проделанной работы и у меня, и у детей, и у родителей. Мы делали разного рода поделки, организовывали утренники.

В садике Фатима вместе с детишками резала, кроила, клеила, шила — в общем, мастерила всё, что можно было сделать здесь и сейчас. Игрушки, домики, костюмы на вечеринки и т. д. А какой они сделали на конкурс «Золотая осень» домик из картона! Травка — из посаженных на клей нарезанных зелёных нитей, колодец — из спичек, а листья — осенние, самые настоящие! Это было чудо! И первое место! Главное, ей нравилось это делать, рады были и дети, и родители.

Но вскоре в её жизни наступили перемены. Она вышла замуж за хорошего человека — Салма Хаматханова, который всегда и во всём поддерживал начинания Фатимы, её желание развиваться и совершенствоваться. Это дало ей новые возможности к открытию своих способностей. Одна за другой родились три дочки, счастья и забот в семье прибавилось, но таланты Фатимы от этого лишь получали новое вдохновение.

Так появились на свет большие интерьерные напольные розы из изолона и металлопластиковых труб, которыми она украсила и своё жилище, и интерьер своих родственников и друзей.

Следующим этапом было желание шить национальные свадебные платья, в котором был и бизнес, и собственный творческий интерес. Но дело было ответственное, и ей помогала свекровь — мама Марина, прекрасная, талантливая швея.

— Надо сказать, это очень важно, когда есть поддержка родных и их вера в то, что ты делаешь. Мне в этом плане очень повезло, — говорит Фатима. — И мама, и супруг были и остаются моими самыми лучшими друзьями и верной поддержкой во всех начинаниях. Мама давала мне бесценные уроки по шитью, и сама бралась помогать, когда предстояла большая работа по перешиванию свадебного платья.

Надо отметить, что в салоне для невест, помимо платьев, Фатима делала сама букеты из фоамирана, вышивала свадебную фату, делала разные сумочки для невест и многие другие украшения.

Опыт, полученный здесь, Фатиме пригодился на следующем этапе раскрытия её творческих способностей. Она стала делать картины в технике стринг-арт. Это достаточно популярное и необычное искусство, которое позволяет сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи: мягкие нитки и жесткие гвозди. Собственно говоря, оно так и называется — искусство создавать картины из гвоздей и ниток. Фатима их делала и дарила родным, друзьям, часто получала заказы от знакомых, которые в качестве подарка отдавали предпочтение оригинальному презенту, стараясь удивить получателя.

— Я, когда работаю в каком-то новом для себя ремесле, получаю колоссальное удовольствие, — говорит Фатима, — а когда уже получается, ну оттачиваю мастерство, появляется желание идти дальше, осваивать что-то новое.

Так появились «бантики» для девочек, которым Фатима дала очень интересное название — «La farfalle», что в переводе с французского означает — «бабочки», с помощью которых девочки преображаются в настоящих принцесс. А дело было так, что на утренник своим дочерям Фатима захотела придумать что-то красивое, интересное, воздушное, не избитое. Так появилась идея «бабочек».

— Дело в том, что после утренника ко мне стали обращаться родители с заказами, — говорит Фатима, — ну раз людям нравится, если есть спрос, почему бы и нет, решила я.

С бабочками «La farfalle» Фатима решила выставиться на ярмарку «Магас-Маркет — 2022». Она готовилась тщательно, закупила материалы, ленточки, нитки, шила днём и ночью, чтобы набрать и разнообразить свой ассортимент. И у неё получилось удивить публику и реализовать свою продукцию. Желающих обрадовать своих маленьких принцесс оказалось много.

— Очень устала, — говорит Фатима, — но это были прекрасные минуты вдохновения. Придумать, работать и потом видеть результаты труда! Это удовольствие неповторимое, творческие люди меня поймут. И, главное, мои «бабочки» понравились всем. Удивлялись, что я их придумала и сделала сама. Появились новые заказы.

Впереди у меня много интересных идей, люблю мастерить, рукодельничать. Это моё хобби. А что дальше? Есть идея заняться сумками. Какие они будут, из чего, это пока секрет. Я сама себе не озвучиваю мысли, пока не будет всё готово к работе. Идеи созревают, и в один день рождается твоя сказка. Вот так бы я назвала процесс творчества.

И ещё хочу сказать: в рукоделии нет ничего удивительного и сверхъестественного. Уверенна, что в каждой женщине скрыт огромный творческий потенциал, который просто нужно раскрыть. И, поверьте, это приносит колоссальное удовольствие, а если поработать над этим — то и какой-то доход! Просто нужно верить в себя и относиться к своему хобби, как к чему-то серьезному, и начинать делать сейчас и сразу, по-настоящему.