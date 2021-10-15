В ходе подготовки к зимнему содержанию специалисты проверили состояние комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, роторных снегоочистителей, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и колесных тракторов. В целях повышения оперативности действий машины подключены к системе навигационно-диспетчерского контроля «Дортранснавигация» на базе системы «ГЛОНАСС». Для дорожной техники, а также отдыха рабочих и механизаторов оборудовано 55 теплых стоянок (боксы и ангары) и 54 отапливаемых помещения.

Против зимней скользкости на 50 пескобазах заготавливают песко-соляную смесь, образцы которой успешно прошли лабораторные испытания. Так, на сегодняшний день подготовлено 157 тыс. тонн песко-соляной смеси, что составляет более 90% от необходимого объема. Полностью завершить подготовку подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» планирует до 1 ноября текущего года.

В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с повышенным содержанием твердых реагентов и хлоридов. Дополнительно проведен анализ безопасных мест стоянок автомобилей и маршруты объездов во время ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

В целях отслеживания температуры воздуха и поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлено 76 дорожных метеостанций. При неблагоприятных погодных условиях специалисты ФКУ Упрдор «Кавказ» ведут круглосуточное взаимодействие с управлениями МЧС и ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Федеральные дороги Северного Кавказа на 90% готовы к зимнему сезону, подчеркнули в управлении. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7 (8793) 33-11-59.