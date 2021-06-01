Как отметили специалисты, при благоприятных погодно-климатических условиях возможно быстрое распространение и развитие вредителя. Гусеницы вредителя повреждают кукурузу, подсолнечник, сою, томаты, нут, хлопчатник и другие культуры (всего свыше 200 различных видов растений). Чтобы эффективно бороться с врагом, нужно хорошо знать его сильные и слабые стороны.

Гусеницы целиком съедают листья, оставляя большое число крупных зеленовато-бурых экскрементов, по которым довольно легко определить очаги нахождения вредителя; выедают ходы или отверстия в стеблях и плодах. В последнем случае на плодах остаются отверстия, либо гусеница скарифицирует их, обгладывая обширные участки поверхности плода. Внутри плода гусеница может выгрызть обширные полости, которые вскоре начинают загнивать по типу мокрой гнили.

Лет бабочек начинается при среднесуточной температуре +18°C ... + 20°C. Бабочки отрождаются неполовозрелыми. Для окончания развития им необходимо дополнительное питание на цветущей растительности. Откладка яиц наблюдается через 3-4 дня после вылета. Самки откладывают вразброс на генеративных органах и листьях по одному, иногда по два-три яйца. Плодовитость от 300-500 до 2700 яиц. Место откладки яиц зависит от вида кормового растения: у хлопчатника — на листья, цветки, прицветники; у нута и томатов — на листья, бутоны и цветки; у кукурузы — на нити початков.

Повреждения опасны не только сами по себе, но и создают новые проблемы. На экскрементах гусениц начинают развиваться токсиногенные грибы, например, фузарии, увеличивается распространенность пузырчатой головни, что приводит к загрязнению продукции микотоксинами.

Экологические условия южных регионов России благоприятны для размножения и резервации хлопковой совки. Поэтому здесь периодически случаются массовые вспышки популяции этого вредителя. Такие явления наблюдаются уже на протяжении трех лет на фоне засухи, которая благоприятна для этого вида. Хлопковая совка активно мигрирует и в северные регионы: на некоторых кукурузных полях Нечерноземья вредитель повреждал до 40-60% початков.

Взрослое насекомое хлопковой совки — довольно крупная сумеречная бабочка. Ее плодовитость очень сильно зависит от массы, которую она набрала, будучи гусеницей, и источников дополнительного питания (цветущие сорные и культурные растения, падь) и может меняться в широких пределах, от 200 до 3 тыс. яиц. Бабочка откладывает ребристые яйца одиночно или мелкими группами на верхнюю сторону листа кормовых растений или на тычиночные нити кукурузы.

По словам специалистов Россельхозцентра по республике, меры, которые необходимо принять для контроля хлопковой совки, должны зависеть от численности генерации и фазы развития растения.

Гусеницы хлопковой совки, повреждающие листовой аппарат и стебли, уязвимы для инсектицидов контактного действия. Это препараты на основе хлорпирифоса, малатиона, метамила, эсфенвалерата и др. Однако нужно понимать, что эти действующие вещества не оказывают влияния на развитие яиц, то есть снижают численность только отродившихся особей, но не влияют на будущих.

Во время лёта бабочек второго поколения большинство растений имеют плодоэлементы (початок, боб, плод, гроздь), и насекомые откладывают яйца непосредственно на них. Отродившиеся гусеницы внедряются внутрь плодоэлементов и становятся недоступными для перечисленных выше контактных препаратов. Поэтому в момент яйцекладки или непосредственно перед ней нужна обработка инсектицидами с овицидным или ларвицидным действием. Это препараты на основе дифлубензурона, индоксакарба, эмамектин-бензоата, хлорантранилипрола, флубендиамида, циантранилипрола. К ним для подавления открыто питающихся особей можно добавлять контактные препараты из классов фосфорорганики, пиретроидов, карбаматов.

Особенно важно равномерное нанесение препарата. Опрыскиватели и форсунки должны работать корректно и с нормой расхода рабочей жидкости не менее 200 л/га. При приготовлении рабочего раствора нужно следить за качеством воды и наличием адъювантов и растекателей.