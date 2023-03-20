Цель проекта — повышение уровня доступности объектов культурно-исторического наследия для незрячих и слабовидящих людей посредством создания тактильной 3D-галереи и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через знакомство незрячих с объектами культурного наследия, расположенных на территории Ингушетии.

В список задач, которые необходимо решать в ходе реализации данного проекта, прежде всего входит проектирование и печать 3D-макетов для тактильной галереи Республики Ингушетия. А также подготовка и выпуск комплексных изданий в серии «Культура Ингушетии в 3D-миниатюре», адаптированных для незрячих и слабовидящих людей.

В комплекс первейших задач входит и организация тифлотурне по республике «Культура Ингушетии на ладони», проведение цикла тактильных 3D-туров по тематическим экспозициям созданной галереи и тиражирование опыта работы по проекту на территории Республики Ингушетия

— Создание тактильной галереи 3D-моделей, предоставляющей адаптивные информационные возможности незрячим и слабовидящим жителям Ингушетии в познании окружающих объектов культурно-исторического наследия региона, — это выпуск 100 тематических комплексных изданий «Культура Ингушетии в 3D-миниатюре», адаптированных для нашей категории читателей, — говорит председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых Адам Сагов, — а также предоставление свободного доступа в интернете к оцифрованным коллекциям «Тактильной галереи 3D-моделей», созданным в рамках проекта. Это и тиражирование практического опыта работы по внедрению технологии 3D-моделирования в условиях модельных библиотек централизованных библиотечных систем и музеев региона в рамках выездного тифлотурне «Культура Ингушетии на ладони». Предоставление 160 незрячим и слабовидящим жителям региона возможности тактильно «увидеть» объекты культурно-исторического наследия Ингушетии.

В основе творческой̆ концепции проекта лежит создание коллекции масштабированных 3D-копий архитектурных объектов Ингушетии, являющихся историко-культурным наследием государства и средоточием духовно-нравственного опыта нации. Сюда включена Башня Согласия в г. Магасе, башенный комплекс «Вовнушки» в Джейрахском районе, древний христианский храм «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе, стела «Город воинской славы» в Малгобеке, Мемориал памяти и славы в г. Назрани, памятник основателю Назрани Карцхалу Мальсагову, древняя мечеть башенного комплекса Эгикал в Джейрахском районе, мавзолей эпохи Золотой Орды «Борга-Каш» в с. Плиево и др.

В рамках тифлотурне по Ингушетии и тактильных 3D-туров по экспозициям на постоянной основе будет действовать галерея, созданная на базе центра «Доступная среда» Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева.

Реализация данной социальной инициативы будет способствовать уменьшению средовых и отношенческих барьеров. Повысит доступность культурно-исторического наследия инвалидам по зрению. Кроме того, проект позволит команде Ингушской региональной организации ВОС создать материально-техническую базу, которая откроет дополнительные возможности для реабилитации и социализации незрячих людей.