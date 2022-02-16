— Смена пройдет в период с 30 мая по 19 июня 2022 года в детском лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Управления ФССП России по Ингушетии Амирхан Бузуртанов. — Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Всероссийские конкурсы и фестивали» и Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Участие в конкурсе бесплатное. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить и представить портфолио, в которое входят приоритетные достижения, обозначенные организатором, в области истории, обществознания и права на региональном и всероссийском уровнях за 2020-2022 гг., а также выполненное конкурсное задание — эссе на одну из предложенных тем. Приём конкурсных документов осуществляется через автоматизированную информационную систему и завершается 10 апреля 2022 года (включительно).