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ФССП России объявила Всероссийский конкурс «Юный правозащитник»
Федеральная служба судебных приставов совместно с Всероссийским детским центром «Орлёнок» объявила конкурс на участие подростков в возрасте 12-16 лет, интересующихся историей права, становления государства и его институтов, изучающих правоведение, занимающих социально активную жизненную позицию, в шестой тематической смене «Юные правозащитники».
— Смена пройдет в период с 30 мая по 19 июня 2022 года в детском лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы Управления ФССП России по Ингушетии Амирхан Бузуртанов. — Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Всероссийские конкурсы и фестивали» и Всероссийского детского центра «Орлёнок».
Участие в конкурсе бесплатное. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить и представить портфолио, в которое входят приоритетные достижения, обозначенные организатором, в области истории, обществознания и права на региональном и всероссийском уровнях за 2020-2022 гг., а также выполненное конкурсное задание — эссе на одну из предложенных тем. Приём конкурсных документов осуществляется через автоматизированную информационную систему и завершается 10 апреля 2022 года (включительно).
Бузуртанов подчеркнул, что с требованиями к портфолио, конкурсному заданию, темами эссе и вопросами для рассуждения можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Всероссийские конкурсы и фестивали».