Да и руки в «ручном управлении» чаще всего оказываются шаловливыми ручонками мошенников — как чиновников, так и тех, кто ошивается вокруг них. Коррупция в вопросе распределения земельных участков привела к тому, что уже недостает площадей под строительство социальных объектов, которые приходится возводить в самых неудобных для людей «медвежьих углах», она тормозит развитие Ингушетии по всем направлениям.

Сегодня, к примеру, найти свободный участок земли в черте крупнейшего населенного пункта Ингушетии городе Назрани практически невозможно: попробуйте где-нибудь вбить в землю колышек, как тут же объявится хозяин. И повезет, если вы разойдетесь мирно, без перестрелки.

Наглядной иллюстрацией хаоса в вопросе распределения тех же земельных участков под ИЖС (индивидуальное жилое строительство) является ситуация в районе новостроек Назрани (за Алханчуртским каналом). Разбитый в 2010 году на ровные участки огромный массив сельхозугодий, по площади не уступающий «старой» Назрани, до сих пор служит полем ожесточенных разборок из-за липовых правоустанавливающих документов или самозахватов.

Увеличившееся на порядок за время существования республики народонаселение заставляет и власть, и общество искать новые пути жилищного обустройства людей, помимо бездумной раздачи участков под частное строительство, а их дефицит рождает различные слухи и инсинуации.

Недавно ситуация в этом районе усугубилась из-за отключения газа частным потребителям. Как сообщил газете «Ингушетия» источник из «Газпром межрегионгаз Назрань», в районе новостроек Назрани потери газа доходят до 50% от поступающих туда объемов. Понятно, что это не утечки из дырявых газопроводов: просто многие жители (к сетям подсоединилось уже порядка 3 тысяч домовладений) не платят за потребленный газ. Их отключают, периодически, а они вновь подсоединяются. В итоге, газовики решили не церемониться с людьми и отключают газ всем подряд. В том числе и тем, кто исправно оплачивал услуги газовиков. В итоге, вспыхивают скандалы, люди возмущаются, пишут во все инстанции.

Вроде бы картина ясна: из-за неплательщиков страдают честные абоненты. В смысле, лес рубят — щепки летят. Но не все так просто. Огромной газовой компании для четкого функционирования своего хозяйства необходимо, чтобы бесперебойно работали все детали «механизма». Одной из таких деталей, является необходимость иметь правоустанавливающие документы на домовладения. Ведь газовики, ко всему прочему, заняты реализацией так называемой догазификации — федеральной социальной программы, в рамках которой отменили плату за подключение от магистральной трубы до границ участка (к слову, с 1 марта 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной).

А с наличием документов на домовладения у нас по всей республике, особенно в новостройках, — проблема, тянущаяся не первый год. Ее сегодня и пытаются решить местные власти совместно с газовиками. Кроме того, специалисты «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление утечек газа на бесхозных газопроводах, устранение несанкционированных врезок.

На сегодняшний день только в Альтиевском округе выявлено несколько сотен незаконных подключений, в правоохранительные органы направлено 249 материалов, на основании которых по состоянию на 9 марта возбуждено 6 административных дел. По предварительной информации, экономический ущерб, причинённый поставщику газа от несанкционированного газопотребления, составляет порядка 50 млн рублей. По информации, которой с нашим корреспондентом поделились газовики, в округе расположено 1260 подключенных к газу домовладений. Открытые лицевые счета на оплату газа имеют 225 абонентов, из них только у 17 есть договоры на техобслуживание внутридомового газового оборудования и только три абонента не имеют задолженности за поставленный газ. Отмечается, что рейдовые мероприятия будут проводиться до завершения проверки всех домовладений и юридических объектов.

На данный момент, как рассказали газете «Ингушетия» в администрации Назрани, согласно договоренности между мэрией и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», продолжается работа мобильной группы по инвентаризации газового оборудования. Особую озабоченность вызывает препятствование местными жителями этой работе. Так, сообщается, что в Центральном округе многие жители отказываются допускать представителей мобильной группы к своим домовладениям, что заставляет поставщиков услуг отключать их от газа. И газовики, судя по всему, не намерены отступать, напоминая, что бесплатный сыр — только в мышеловке. Обидно, что в эту «мышеловку» попадают все подряд.