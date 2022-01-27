Газовики Ингушетии за год устранили 1 378 самовольных подключений к газопроводам

Во всех случаях газовики устранили нарушения и направили материалы в правоохранительные органы. В результате возбуждено 34 уголовных дела, вынесено 22 обвинительных приговора. 750 нарушителей привлечены к административной ответственности.

Газовики совместно с подразделениями МВД Республики Ингушетия ведут постоянную работу по пресечению несанкционированного потребления газа. В 2021 году проведено 137 совместных оперативно-профилактических мероприятий.

«Наибольшую озабоченность у нас вызывает беспечность людей, которые самовольно подключаются к газопроводам и подвергают риску себя и окружающих», — отметил начальник отдела корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Тимур Патиев.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в Группу Газпром межрегионгаз, поставляет природный газ промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Республики Ингушетия.