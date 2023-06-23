И сам человек устроен так же сложно. Порой кажется, что он состоит из железа. Иначе как он может перенести неописуемо жуткие испытания, сваливающиеся на его беспечную голову? Тяжело без содрогания, нестерпимой сердечной боли осознавать, что из одной искореженной в ДТП машины вынесли пять трупов. Погибла целая семья, в том числе трое детей.

Говорить, что так было уготовлено судьбой — это легче. В противном случае, если все проматывать в голове, искать где «недоглядел», допустил ошибку, пытаться найти ту же справедливость — с ума можно сойти. Единственное, на что можно уповать близким и родным, которые будут жить с этой болью — это на милость Всевышнего. И на время, которое лечит.

Остальным же вновь и вновь, в очередной раз хочется пожелать благоразумия, чтобы они не злоупотребляли милостью Творца и «включили мозги», не забывали чужих жестоких уроков, пытались учиться на них. Ну неужели и впрямь история учит тому, что она ничему не учит? Да, человек по своей природе всю жизнь гонится за лучшей долей, сегодня в каждом дворе как минимум по одному автомобилю, скорости стали запредельными, человек — неусидчивым, раздраженным, вечно спешащим куда-то. Останови любого — осыплет тебя гневной бранью, но... ничего во времени не потеряет. Потому что мы — ныне живущие, сами это время искусственно ускорили. Не верите? А вы вспомните, как время шло, скажем, тридцать лет назад. День состоял из утра, полудня, вечера, ночи. А сегодня? Просыпаешься, и как будто тут же стемнело. Мы спешим, сами не зная куда, не подозревая, что и жизнь наша укорачивается. Жутко осознавать, что в эту гонку мы вовлекаем и своих детей — радующихся, в отличие от нас, этой жизни, находящих в ней яркие краски, заставляющих и нас своим присутствием жить дальше. Мы же и живем-то ради них.

Вот говорят: «глупая смерть». Не правда ли, звучит грустно, если не сказать, что так же глупо: разве бывает «умная» смерть? Хотя... Придумали ведь эвтаназию. Впрочем, что в таком навязанном виде суицида «умного»? Обычный цинизм под лоском гуманности! Обычно с «глупой» смертью мы отождествляем внезапную гибель близких людей, нередко становящуюся для нас ударом, от которого невозможно оправиться до конца жизни. Самое страшное — когда эта смерть облечена в хладнокровный юридический термин «по неосторожности», а наша «генетическая программа» призывает нас к кровной мести. Но эта же программа призывает нас стиснуть зубы, долбит по вискам, разрывает душу, твердя, что раскаяние в оплошности, беспечности не влечет наказания извне. Дескать, главное — что раскаяние должно быть искренним, что оно стало бы уроком для других и, прежде всего, для виновника «случайной» гибели наших близких. В идеале, нам бы хотелось, чтобы он стал нравственным «учителем» для других, предостерегая их от ошибок, влекущих к трагедиям.

Но идеала нет в природе, и получается, что безрассудность, опрометчивость стали константой, «нормой» нашей жизни. Практически ежедневно мы хороним своих граждан, вытаскивая их из искореженных машин. Гибнут целыми семьями. Безграничное горе со временем становится естественным состоянием близких, покинувших бренный свет, всасываясь в их плоть и кровь, надламывая их судьбы, в которой мало света и радости.

А что ж виновники аварий? Зализав раны в ИРКБ (еще раз прошу поставить памятник этому учреждению), они направляют старейшин в дома, куда они принесли зло, вымаливать прощение. Да, виновники не желали никому зла. Но «победила» их глупость, неопытность, горячность, безрассудство, гордыня и еще чёрт-те что. И их прощают. Прощают, потому что искони заведено так, что дурак (идиот, подонок — выбор большой), достойный мести, — это не лихач, которому отец с матерью не вложили в голову мозги, а в сердце — совесть (что ж поделаешь — генетический материал оказался негодным), а тот, кто продемонстрировал пренебрежение к заведенным «правилам» жизни. Всепрощение стало нормой, хотя даже в христианстве, где всепрощение — суть религии, его не доводят до абсурдных крайностей, поддерживая государство в недопущении разгула преступности, решительно препятствуя антиобщественным и противоправным действиям. А мы все прощаем и прощаем, не желая менять, перенастроить свою «программу». Закрываем глаза на глупость, прощаем цинизм, взращенный гордыней — главное, это прощение укладывается в рамки нашей «генетической программы», которая давно уже дает сбой и зависает от многочисленных «вирусов».

Может, все-таки настало время что-то поменять в «генетической программе», перенастроить ее? Понятно, что ждать «результатов» придется долго, может, даже десятилетия, пока сменятся поколения. Но все же...