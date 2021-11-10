Безусловно, введение в строй нового образовательного учреждения в те годы было настоящим праздником не только для жителей Магаса, но и для всей республики. А как мы помним, в начале 2000-х школы и детские сады не так активно строились в Ингушетии, и поэтому внимание к гимназии «Марем» обращалось пристальное. Считалось, что в этом учреждении всё должно быть идеально. А каждый состоятельный родитель мечтал отдать сюда своего ребенка.

Конечно, за последнее время в республике появилось очень много школ, построенных по современным типовым проектам, но школа «Марем» до сих пор продолжает быть в числе самых почетных и ведущих образовательных учреждений.

В гимназии функционирует двадцать пять учебных кабинетов, из которых восемнадцать являются специализированными. Все они оснащены необходимым оборудованием и всецело позволяют проводить с учащимися практические занятия по химии, информатике, биологии, физике и др. Также для оснащения кабинетов в наличии имеются персональные компьютеры с ЖК-мониторами, ноутбуки, принтеры, интерактивные доски и мультимедийный проектор.

Библиотека гимназии располагает огромным фондом печатных изданий, из которых львиную долю составляют экземпляры учебной литературы. Для полноценного ведения трудовой деятельности в гимназии предусмотрены объекты физической культуры и защиты здоровья учащихся. Здесь имеются медицинские кабинеты с необходимой медтехникой и один спортивный зал.

Также здесь оборудована большая, светлая столовая. Как нам удалось узнать, обслуживающий персонал позволяет успешно справляться с огромными нагрузками во время школьных перемен. Причем питание всех учащихся проводится по расписанию, которое соответствует учебной нагрузке каждого класса. Таким образом, решается проблема нагрузок на столовую в обеденные часы. По словам поваров, меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания.

Каждый год руководство гимназии «Марем» готовит доклад, где содержится информация об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы, которые способствуют развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными представителями) и местной общественностью. В докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие тенденциям развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на предстоящие годы.

По словам директора гимназии «Марем» Лизы Мужухоевой, информация, представленная в докладе, отражает реальное состояние развития школы.

«В этом году исполняется 20 лет со дня основания нашей гимназии, — говорит директор, — и в связи с этим я хотела бы поздравить весь дружный коллектив нашего учреждения с юбилеем и пожелать всем добра и исполнения всех желаний. Пользуясь случаем, хотелось бы подчеркнуть, что с каждым годом мы совершенствуем учебный процесс и движемся к достижению основной цели учреждения — созданию благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей и укреплению здоровья школьников, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации».

Как отметила Лиза Исраиловна, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие учителей является основной задачей руководства гимназии «Марем». Также немаловажным является повышение качества образовательного процесса через осуществление компетентно-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей.

Выполнение Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по подготовке к сдаче выпускных экзаменов и в обеспечении социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся, а также формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей является здесь основополагающим звеном.

«Помимо этого, создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества, является не менее важным фактором для учебного и воспитательного процесса, — говорит директор. — И для этого мы всегда работаем в социуме с общественностью, родительским комитетом и со всеми органами государственной власти.

Гимназия «Марем» была построена на средства известного ингушского мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева в 2001 году и названа в честь его матери. За двадцать лет своего существования это образовательное учреждение выпустило не одну сотню выпускников, показывало пример высокого профессионализма и в данное время продолжает совершенствоваться.

«Да, гимназия «Марем» всегда стояла на передовых позициях, — соглашается Лиза Исраиловна, — но удерживать эту планку на протяжении долгих лет не так просто. Для этого весь педагогический состав нашей школы неустанно работает в плане повышения профессионального роста и ищет новые подходы в учебно-воспитательном процессе. А результаты по успеваемости учащихся дают нам возможность говорить, что педагогам школы «Марем» под силу любые задачи».