Личность

С честью и совестью

Гирихан Коригов, заслуженный строитель ЧИАССР: «Мои здания до сих пор служат людям»

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Коригов Гирихан

«Президентский дворец в Грозном не смогли разрушить даже глубинными бомбами во время чеченской войны, — говорит Гирихан Коригов, обречённо, с долей сожаления, но не без гордости. — Не смогли, хотя федералы постоянно обстреливали его из артиллерии и наносили мощные удары с воздуха».

Но если слова горечи и сожаления, звучащие из его уст, понятны, то гордость объясняется тем, что строил это здание он — Гирихан Коригов, заслуженный строитель ЧИАССР.

Дворец во время боевых действий в Чечне получил тяжелейшие повреждения, но его не смогли разрушить, а восстанавливать тоже не стали. Скорее по причине того, что здание считалось символом дудаевской эпохи. Но было бы справедливей считать его символом чести и достоинства строителей. Даже для сноса этого здания в 1996 году потребовалось обложить его вкруговую тротилом и подорвать накладным взрывом.

«Я был свидетелем этого исторического момента, — говорит Коригов. — Было тяжело смотреть, как рушится твоё детище, но и радовал факт, что здание стояло до последнего. Вплоть до 2000-х годов стояла потом огромная гора, оставшаяся после взрыва».

Понять переживания и гордость Коригова за построенные им объекты можно. Они практически все устояли после бомбёжек и артобстрелов, и многие из них продолжают служить народу до сих пор, а всё потому, что работал он на совесть.

Гирихан Коригов родился в 1953 году в Павлодарской области Казахской ССР. Это было время, когда с депортированных сняли ограничения и они получили право возвращаться на родину, ездить по стране, поступать в вузы и т. д. Хотя с точки зрения закона как таковой реабилитации не было, но люди наконец-то вздохнули и поверили в будущее. Но это другая история.

Гирихану Коригову не довелось пройти все тяготы, лишения и испытания, что выпали на долю его народа. Время было созидательное, эпоха культа личности Сталина ушла в историю. А вот его отец, Карши Сосламбекович, мог бы многое нам рассказать, но теперь это сделаем мы, из воспоминаний его потомков.

История Карши Сосламбековича Коригова, отца Гирихана

Через испытания, трудности и лишения прошёл Карши Сосламбекович. Ему было всего 14 лет, когда народ депортировали в Казахстан. Отец Сосламбек не пережил этого горя, этого унижения, уязвлённого чувства достоинства, не говоря уже об испытаниях, что выпали на долю депортированных. Это надломило его здоровье, и он скончался через несколько месяцев после переселения. Вся ответственность за младших сестёр и братьев легла на плечи Карши, как старшего сына, который вместе с матерью поднимал на ноги своё большое семейство.

К тому времени, когда Гирихану шёл десятый год, уже налаживалась мирная жизнь. Карши с раннего утра до поздней ночи работал в совхозе. Его здесь уважали и ценили, как образцового труженика, прекрасного организатора с незаурядными способностями. Ему доверили возглавить одно из серьёзнейших отделений богатого в Павлодарской области совхоза «Шакат». За плечами Карши Коригова, помимо трудового стажа на полях совхоза, было среднее специальное образование в Красноармейском сельскохозяйственном техникуме и курсы повышения квалификации. Работал он здесь вплоть до 1993 года. Под его руководством, на зависть всей области, находились большая молочная ферма, показательная конеферма, арбузная бахча, большие посевы зерновых, гречиха, подсолнечник и многое другое. Производственные показатели по отделению Карши Коригова всегда были лучшими в области.

За образцовую работу и хорошие показатели в 1967 году Карши представили к званию Героя Социалистического Труда, но получить такое почётное звание помешала графа «национальность», потому как к ингушам, как и к другим депортированным народам, всё ещё было предвзятое отношение. «Вот если бы ты был казахом, — сказал ему в обкоме один доверенный человек, — не было бы проблем».

А казахом он почти был, потому как слился с этим народом, с его традициями и обычаями, к тому же прекрасно разговаривал на чистом казахском языке, многие годы делил с этим народом горе и радости.

Но плоды его многолетнего и самоотверженного труда были всё же отмечены правительственными наградами. В 1971 году он получил первый орден Трудового Красного Знамени, которого удостаивался ещё раз в 1988 году.

Когда люди массово стали возвращаться на родину, Карши не стал спешить. Здесь у него была хорошая работа, с людьми он жил в дружбе и в согласии, и вообще, душой врос в эту землю, которая стала ему второй родиной. Карши пользовался непререкаемым авторитетом, люди его уважали, к нему тянулись. А рядом была его верная супруга Горци Гандалоева и его дети — семь сыновей и три дочери. Ещё в те годы всем он дал высшее образование. Строителями стали Гирихан и Муса, который некоторое время работал начальником УПТК треста «Павлодарпромстрой», принимал активное участие в восстановлении городов Степанакерт и Ленинакан в Армении после разрушительного землетрясения в 1988 году. В разных уголках страны, в разных отраслях производства и народного хозяйства работают сегодня дети, внуки и правнуки Карши Коригова, прославляя свой род и народ делами и поступками.

Когда дети выросли, стали самостоятельными и разбежались по своим семейным очагам. Многие из них вернулись на Кавказ, а следом, в 1993 году, на родину с женой переехал и сам Карши Коригов. Но не успели они обустроить свой быт в городе Грозном, как здесь в 1994 году начались военные события. Карши Коригов с семьёй переехал в Ингушетию.

В 1996 году умерла Горци Коригова. Одиночество потянуло старого горца обратно в казахские степи. Он возвращается в родной совхоз «Шакат», но уже в новое государство Казахстан. Встреча с людьми была тёплой, но его ожидало разочарование. Совхоз развалился, в стране был экономический кризис. С чувством потери чего-то безвозвратно родного, Карши возвращается на родину. В 2000 году он покинул этот мир и покоится на родовом кладбище в селении Сагопши Малгобекского района.

Гирихан Коригов на пути к своим свершениям

Итак, окончив успешно школу в Павлодаре, Гирихан Коригов в 1971 году поступает на подготовительное отделение в Павлодарский индустриальный институт. «Хотел на архитектора, — признаётся он, — но ноги почему-то привели на строительный факультет».

Отец оказывал студенту хорошую поддержку, но привыкший к труду Гирихан нет-нет да подрабатывал себе на карманные расходы, работая ночами в пожарной части. Окончив успешно институт, он возвращается в родной совхоз, где уже успел получить свой первый трудовой опыт в свободное от учёбы время, будучи учеником строительной бригады.

В 1977 году он женился на Зейнап Гапурхоевой (заслуженный учитель РИ) и вернулся на историческую родину. Устроился на работу мастером в строительно-монтажное управление № 8 Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС) в городе Грозном. Хорошего специалиста, ответственного работника заметило руководство управления, и в 1980 году, минуя должность прораба, его назначили в том же СМУ-8 старшим прорабом. Здесь он проработал до 2000 года. С 1987 по 1989 год был в должности главного инженера, а с 1989 года начальником этого строительно-монтажного управления. Работал Коригов в Грозном до известных чеченских событий и потом продолжил свою благородную миссию, восстанавливая город из развалин.

Гирихана Коригова очень ценили и уважали в республике, потому и поручали ему самые ответственные строительные объекты. В их числе, как мы уже сказали выше, было десятиэтажное здание обкома КПСС — президентский дворец в Грозном. Реконструкция и строительство трехэтажного здания обкома КПСС под Верховный Совет. Кинотеатр «Юность» на улице Ленина. Двенадцатиэтажный жилой дом на улице Ленина. Многоквартирные жилые дома в посёлке «Катаяма». Капитальный ремонт здания Совета министров ЧИАССР. Здание ЧИУС с актовым залом на 820 мест. Детские сады: на 330 мест в районе «Ипподромный», на 240 мест в районе Иванова и на 330 мест для Минсвязи. Школьные здания: пристройка к школам № 15 и № 7; школа № 53 на 640 мест в Октябрьском районе и на 720 мест в ст. Петропавловской; школа в восточной части Грозного. Лечебные учреждения: большой комплекс Детской республиканской больницы; Республиканский диагностический центр; реконструкция туберкулёзной больницы; поликлиника № 1 на улице Ленина; принимал участие в строительстве 9-ой городской больницы. Завод «Металлист» в пос. Ханкала. Цех на заводе «Красный молот». Книжная база на Старопромысловском шоссе. Реконструкция краеведческого музея на ул. Ленина. Здание кинопроката. Административное здание аэропорта в Грозном. Реконструкция Промышленно-строительного монтажного управления. Летний кинотеатр в п. Андреевская Долина. 9-этажная пристройка к зданию «Чечинггражданпроект», которую он не успел завершить в связи с началом военных действий. Среди его строительных объектов был и хлебный завод в городе Малгобеке. Здание ФОКа в селениях Кантышево и Долаково. Административные здания в ст. Нестеровская и в селении Нижние Ачалуки. Реконструкция завода «Химреагенты» в Карабулаке.

В 2000 году Гирихан Коригов переезжает жить в селение Сагопши Малгобекского района и устраивается на должность главного инженера «ДСК» (домостроительный комбинат) в г. Малгобеке, а через год становится генеральным директором АО «Строительно-монтажное управление» («СМУ») в городе Назрани.

Далее в списке его трудовой деятельности работа в должности прораба в фирме «Меркурий-95». Он же в составе технического надзора при строительстве в городе Магасе административного здания и отделения Пенсионного фонда РФ.

С 2010 по 2012 год Гирихан Коригов исполняет обязанности главного инженера «ПУЖКХ» Малгобекского района. С 2012 по 2014 год работает главным инженером в ООО «Гарант-строй» по строительству многоквартирных жилых домов в юго-западной части Малгобека. В последние годы своей трудовой занятости он работал в строительной фирме ООО «Оригинал» в Малгобеке, инженером ПТО, инженером по технике безопасности.

За хорошую работу Гирихан Коригов не раз награждался почетными грамотами и денежными премиями. А в 1988 году ему присвоили звание «Заслуженный строитель ЧИАССР».

Сегодня Гирихан Каршиевич на заслуженном отдыхе. Живёт и здравствует в окружении родных и близких людей в своём родовом селении. У него выросло достойное потомство. Сын Тимур — технолог в молочно-мясном комплексе с. Сагопши, Заурбек и Казбек — предприниматели, дочь Зарема Султыгова — педагог.

«Я работал 24 часа в сутки, — говорит Гирихан Коригов, — работал по совести, честно, уставал, но это были лучшие годы моей жизни, и мне сегодня не стыдно перед потомками. Потому как многие мои здания до сих пор продолжают служить людям!»

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