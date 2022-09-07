Руководитель субъекта отметил, что ребята в своих работах и в разговоре с ним поднимают актуальные и важные темы для общества: сохранения составляющих культурного наследия народа — языка и кухни, башенных комплексов, борьбы с коррупцией и безработицей, соблюдения правовых норм в пространстве Интернета, патриотического воспитания, спорта и здорового образа жизни.

«Меня радует ваш интерес, блеск в глазах, когда вы говорите, что наш диалог носит злободневный и острый характер. За вашим неравнодушием я вижу перспективное и процветающее будущее республики», — подчеркнул он.

В форуме приняли участие 35 представителей Ингушетии. Пятеро из них победили, заняв 1 место по сумме и числу выигрышных грантов. Их общий призовой фонд составил 1 млн 640 тыс. рублей. Также делегация принимала активное участие на альтернативных площадках и представляла разработанные на форуме проекты на выездах в молодежные центры и бизнес-отели.

Ингушская молодежь показала себя как одна из самых дисциплинированных команд, не имея ни одного замечания.

Калиматов поздравил присутствующих с победой в столь масштабном состязании с серьезной с конкуренцией. По итогам встречи он вручил благодарности Главы Республики Ингушетия и медали «30 лет образования Республики Ингушетия» организаторам со стороны региона — членам Коммолодежи субъекта, а также победителям конкурса.

Для состязаний на мероприятие собрались молодые люди со всех регионов России, а также из Абхазии, Луганской и Донецкой народных республик и Запорожья.

Первая смена — «Наши открытия» — включила в себя три тематических направления: «Открывай новое», посвященное туризму и благоустройству территорий, «Открывай контакт», ориентированное на развитие межнациональной и межкультурной коммуникации«, а также добровольческое «Открывай сердца».

Вторая смена — «Наши смыслы» — была посвящена развитию новых инструментов обучения и воспитания, реализации образовательных проектов для молодёжи и созданию профсообществ преподавателей. В её рамках организованы пять направлений: «Обучай иначе», «Обучай равных», «Обучай вместе», «Обучай в поиске», «Путь студента».

Всего в рамках образовательного блока прошло более 90 тренингов и интенсивов. В Пятигорске машуковцы провели социальные акции и опросы среди жителей, результаты которых использовали потом при создании своих проектов. Итогом работы трёх смен стали 30 разработанных проектов от разных команд. Они прошли экспертную оценку от тренеров. После завершения машуковцы продолжат их реализацию.

На «Машуке 2022» работало более 20 альтернативных площадок образовательно-развлекательной направленности от мастер-классов до активных игр. Ребята встречали дни СКФО под зажигательные ритмы народной музыки с выставками национальных ремесел.

На рассмотрение экспертами Всероссийского конкурса молодёжных проектов подано 264 грантовых заявки, 22 проекта получили финансовую поддержку Росмолодёжи.

Организаторами Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022» выступили Федеральные агентства по делам молодёжи и по делам национальностей, аппарат полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, правительство Ставропольского края. Среди партнеров — ППК «Российский экологический оператор», АНО «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», государственная корпорация «Росатом», Фонд президентских грантов.