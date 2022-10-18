Открывая заседание, Калиматов отметил, что с 2019 по 2022 год Ингушетия на реализацию различных проектов получила около 78 млрд рублей финансовых средств из федерального бюджета.

Общая сумма финансирования нацпроектов «Демография» и «Образование» с 2019 года составила более 26 млрд рублей. С 2019 по 2022 год в населенных пунктах введено в эксплуатацию 17 детских садов, также в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 7. Построено 7 школ, в процессе строительства — еще 25. Создано 53 центра дополнительного образования для предметного изучения направления «Технология». Региональный проект «Успех каждого ребенка» позволил создать условия для занятия физической культурой и спортом в 113 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Создан центр выявления и поддержки одаренных детей в сельском поселении Яндаре Назрановского района.

Из местного бюджета на оплату труда работников образования за 2019-2022 годы выделены денежные средства в размере более 18 млрд рублей. 7033 семьи при рождении или усыновлении первенца получили и продолжают получать финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат в размере одного прожиточного минимума.

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» с 2019 года по настоящее время были выделены из федерального бюджета денежные средства в размере более 2,2 млрд рублей. Региональным отделением Фонда социального страхования за этот период оказаны меры поддержки населению в размере 2 млрд 111 млн рублей. Введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты на 20 посещений в смену в сельских поселениях Джейрах и Армхи, приобретено 14 единиц медицинского оборудования в целях реализации мероприятий по дооснащению оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.

Для развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приобретено 58 единиц медицинского оборудования. Для больных с онкологическими заболеваниями было приобретено 50 единиц медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера. Завершена поставка 8 единиц функциональных кроватей для Малгобекской и Сунженской центральных районных больниц и Ингушской республиканской клинической больницы. 111 медицинскими работниками получены выплаты по программе «Земский доктор». В текущем году планируется завершить работы по вводу в эксплуатацию инфекционного отделения на территории ГБУЗ «РДКБ». Также в рамках данного проекта ведется строительство ГБУЗ «Кантышевская участковая больница», а самое главное: проектирование масштабного объекта — больницы на 450 коек и поликлиники на 250 посещений в сутки, которую, по просьбе Главы региона, согласовал лично Президент страны Владимир Путин.

Для нацпроекта «Экология» с 2019 года из федерального бюджета выделено около 1,9 млрд рублей, благодаря чему проведена рекультивация несанкционированных свалок общей площадью 18,75 га в сельском поселении Нестеровское и городе Назрани, восстановлены пруды в Назрани и Карабулаке. Основным мероприятием, направленным на достижение показателей и результатов по данному региональному проекту в текущем году, является ликвидация свалки в Малгобеке площадью 20,8 га. Ликвидация свалки выполнена на 91,5%.

За три года в Ингушетии приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью более 190 км, в том числе «Назрань — Сунжа» протяженностью 10,7 км, «Экажево — Али-Юрт» — 2 км, «Подъезд к администрации с. п. Даттых» — 16,9 км, «Назрань — Малгобек — Н. Курп — Терек» — 26,2 км, «Малгобек — Вежарий-Юрт» — 12 км, «Зязиков-Юрт — Горагорск» — 16 км. Мероприятия стали возможны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» с финансированием в размере 5,1 млрд рублей. До конца этого года планируется ввод 19,5 км автодорог «Экажево — Али-Юрт», «Яндаре — Сурхахи» и ул. Муталиева в с. п. Экажево.

В рамках проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» за три года в общем освоено порядка 650 млн рублей.

Общий объем финансирования национального проекта «Культура» в период с 2019 года по настоящее время составил 878,12 млн руб.

В населенных пунктах республики построено 8 домов культуры и проведена реконструкция 3 объектов, завершен капитальный ремонт здания Театра юного зрителя в Назрани, реализованы мероприятия по закупке трех модельных библиотек для города, сельских поселений Зязиков-Юрт и Мужичи.

Также ведется строительство двух домов культуры в Даттыхе и Гайрбек-Юрте, капитальный ремонт двух домов культуры в сельских поселения Пседах и Нижние Ачалуки, техническое оснащение Музея боевой и трудовой славы в городе Малгобеке и другие мероприятия.

Общий объем финансирования регионального проекта «Чистая вода» в период с 2019 года по настоящее время составил около 1 млрд рублей, что позволило провести работы по улучшению водоснабжения в населенных пунктах республики, завершить возведение водопроводов общей протяженностью 22 143 км, 10-ти артезианских скважин и 3-х насосных станций. В настоящее время ведется строительство Альтиевского водозабора, сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году. Стоимость свыше 700 млн рублей. Введение в строй указанного объекта приведет к бесперебойной подаче воды жителям Назрани и Назрановского района.

Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» обеспечил более 13 млрд рублей выплат на детей от 3 до 7 лет.

За три года в республику для реализации национальных проектов, ориентированных на социальное благополучие населения, направлено около 37 млрд рублей.

Глава республики обратился к парламентариям, изложив свои взгляды на ситуацию в субъекте, на проблемы, свое видение предстоящих задач, а также озвучил рекомендации в адрес представителей законодательной власти, указав на важность диалога с жителями региона.

Так, была в очередной раз поднята тема недостаточной платежной дисциплины и, как следствие, низкого уровня собираемости налогов. По словам Калиматова, как дотационный регион, Ингушетия не может позволить себе подобный показатель.

«Наш годовой бюджет — 31 млрд рублей, 26 млрд из них нам дает правительство страны, налоговые сборы нам удалось повысить до 5 млрд. Мы сами должны выводить регион из числа дотационных, исправно платя налоги, переводя собственность и всю нашу деятельность в юридическую плоскость, все должно быть в рамках закона. За последнее время Росреестром 50 тысяч неоформленных объектов строительства поставлены на учет, среди них объекты бизнеса, подлежащие налогообложению. Сейчас у нас уже порядка 5 тыс. МСП и около 1 млрд налоговых поступлений от них в 2021 году — значит, могут работать, могут честно платить», — сказал Калиматов.

Препятствуют социально-экономическому развитию региона, по мнению Главы, и недобросовестные предприниматели, а также неграмотные менеджеры в сфере бизнеса, что привело к простаиванию многочисленных предприятий.

«У нас ООО «Сад-гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс «Сунжа» и ООО «Птицекомплекс «Южный» закупают картон на 1 млрд в других регионах, была бы у нас картонажная фабрика — оставался бы миллиард в республике», — отметил Калиматов.

В качестве морально тяжелой и наболевшей проблемы он обозначил наркоманию.

«Республику заполонили гонцы из других регионов, потому что, как мне ни больно признавать, для этого есть благоприятная среда, общество молчит, не реагирует, а они молодежь убивают. Где религиозные деятели, старейшины, где их порицание? Я раньше обращался к ним, и сейчас обращаюсь. Правоохранители тоже должны работать усерднее. Но отмечу, что в крепкое общество со стержнем и правильным духовным наполнением, в котором старейшины еще имеют вес, такая зараза окончательно не проникнет. Депутаты, главы районов тоже должны подключаться на местах, поднимайте острые и болезненные вопросы на обсуждение и осуждение, ведь это называется истреблением молодежи. И каждому, кто думает, что застрахован и эта чума не придет в его дом, хочу сказать: не зарекайтесь! Хоронят ребят, молодые семьи распадаются из-за этого, ДТП поголовно из-за этого», — заявил руководитель субъекта.

Также, касаясь главного пункта повестки — частичной мобилизации, Калиматов напомнил, что два года назад Ингушетия отмечала 250-летие единения с Россией.

«Не имея в то время своего административно-территориального образования и управленческих структур, договор о принятии российского подданства тогда заключили представители 24 влиятельных тейпов. Этим договором ингушская сторона брала на себя ряд обязательств. В частности, представители тейпов торжественно принесли присягу на верность России (присутствовало более 800 человек), обязывались служить России в мирное и военное время, охранять Военно-Грузинскую дорогу, обеспечивать свободный проход российской армии и т. д. Российская же сторона обязывалась охранять территории ингушей от внешних посягательств. Этот договор сыграл важнейшую роль в дальнейшей судьбе нашего народа. Своим появлением нынешний наш город Назрань обязан этому договору. На этом месте находилась крепость российской армии. Многие ингуши пошли на службу в российскую армию и героически сражались во всех войнах, которые вела Россия», — рассказал он.

По его словам, достаточно сказать, что у маленького ингушского этноса, численность которого была в пределах всего 50 тыс., в царской армии в разное время было 5 генералов. Многие из них были награждены самыми высокими наградами воинской доблести. Ингуши служили в местных администрациях и даже в личной охране императора России. Если обратиться к новейшей истории, ныне живут и здравствуют ингуши, героически сражавшиеся в Афганистане, Югославии, Сирии и других горячих точках мира.

«При этом я не знаю ни одного случая предательства или измены наших соотечественников. Не секрет и то, что во все времена военная служба в нашем народе считалась самым почетным и уважаемым занятием для мужчин. И в такой тяжелый период наш долг — поддержать наше Отечество, демонстрируя отвагу, как наши предки, создавая свою историю, оставляя свое наследие в летописи России, которое будет переходить из уст в уста через поколения», — заключил Глава республики.