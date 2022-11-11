«При поддержке федерального центра и лично Президента России Владимира Путина, нам удалось решить множество вопросов социального характера. Но в силу объективных причин регион все еще испытывает острую нехватку объектов культурного назначения, школьных и дошкольных учреждений. Трудно представить, что еще несколько лет назад наши дети учились в три смены, но и на сегодня эта проблема полностью еще не решена. Не все еще понимают, что каждый рубль из федерального бюджета требует регионального софинансирования. И от наполняемости налогами нашего местного бюджета напрямую зависит благополучие наших с вами детей и в целом благосостояние жителей республики», — отметил Калиматов.

По его мнению, для решения этих целей нужна консолидация всего бизнес-сообщества республики с целью увеличения собственных доходов республики.

С подробной информацией об исполнении налогового и трудового законодательства строительными организациями республики выступил руководитель управления Федеральной налоговой службы Магомед Куштов. Он сообщил, что в сфере строительства в регионе задействованы 105 организаций и общий доход по ним за первые шесть месяцев этого года составил 5 239 млн рублей, сумма исчисленного налога на прибыль составила 190 млн руб. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль в этом году увеличилась и составила 3,6% (в 2021 году — 1,12%).

Значительная доля объемов строительства, по словам Куштова, приходится на организации, участвующие в реализации государственных контрактов. С 2021 года заключен 81 контракт на сумму около 9,5 млн рублей, в том числе в этом году — 20 контрактов на общую сумму 1,4 млн руб. в рамках реализации нацпроектов: «Экология», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование» и др.

«В рамках работы по нарушениям налогового законодательства нами было направлены требования о необходимости внесения изменений в налоговую отчетность и уточнения своих налоговых обязательств в адрес организаций — участников нацпроектов. Так, на сегодня представлены уточненные налоговые декларации на общую сумму более 60 млн руб. Также в этом году по результатам выездных проверок сумма дополнительно начисленных платежей составила около 200 тыс. рублей, из них взыскано более 12 тысяч», — проинформировал докладчик.

По его словам, в Ингушетии отмечается значительное снижение поступлений налога на прибыль — 14,2% или 47 млн руб. Он также добавил, что управлением, помимо прочего, пресекаются нарушения, связанные с теневой занятостью наемных работников и выплаты заработной платы на уровне ниже установленного МРОТ.

Комментируя ситуацию, Калиматов обратил внимание, что ни одна из компаний, обеспечивающих исполнение госконтрактов, по налоговой нагрузке не дотягивает даже до среднереспубликанского уровня в 4,02%, не говоря уже о среднероссийском в 10,1%. Только от этих организаций за минувший год недопоступило 211,3 млн рублей при среднереспубликанской нагрузке и 800 млн рублей — при среднероссийской.

«Учитывая, что нами выполнены все принятые на себя обязательства перед строителями, вызывают удивление факты неисполнения ими налогового законодательства. Помощь, которую готово оказать правительство Ингушетии, налоговики не принимают, самостоятельно меры также не принимаются. Такое же отношение и в исполнении трудового законодательства. Зная, что нами принят ряд мер, направленных на снижение высокого уровня регистрируемой безработицы в регионе, наши отдельные строительные организации допускают случаи не заключения трудовых договоров с наемными работниками», — сказал Глава республики.

В свою очередь руководитель государственной инспекции труда республики Руслан Бештоев доложил, что с марта ведомством были проведены 25 внеплановых проверок по обращениям граждан о невыплате заработной платы, незаконном увольнении, нарушениях требований охраны труда на строительных объектах в связи с несчастными случаями на производстве с тяжелым и смертельным исходом. В итоге нарушенные трудовые права обратившихся с жалобами жителей были восстановлены, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Важно отметить, что при отсутствии оформленного трудового договора работник лишается официальной и своевременной заработной платы, государственного пенсионного и социального страхования, оплачиваемого отпуска, пособий, достойных условий труда и других законных социальных гарантий и прав»,- подчеркнул Бештоев.

По его словам, проводимая работа по снижению неформальной занятости рабочими группами, образованными на муниципальном уровне, является эффективной в части выявления нелегальной занятости, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

Было также отмечено, что в части защиты трудовых прав пострадавших от несчастных случаев граждан и нарушений требований охраны труда работодателями выявлено более 230 нарушений, в том числе по правилам техники безопасности.

«Основными нарушениями в строительных организациях являются неиспользование работниками предохранительных поясов, защитных касок и других средств индивидуальной защиты, отсутствие инструктажей по охране труда работников, допуск к работам повышенной опасности лиц без оформления нарядов-допусков», — уточнил Бештоев.

Подводя итоги совещания, Глава Ингушетии потребовал от его участников пересмотреть подход к исполнению налогового и трудового законодательства.

«В противном случае нам придется принимать более жесткие меры, а это и штрафные санкции, и дисквалификация, и невозможность работы в строительной отрасли. Вы должны понимать, насколько большая ответственность на вас лежит», — заключил Калиматов.

Отметим, в этом году Минстроем Ингушетии заключены соглашения на строительство 76 объектов, куда входят детсады, школы, объекты здравоохранения и культуры на общую сумму 10,2 млрд руб.