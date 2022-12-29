Махмуд-Али Калиматов начал «Прямую линию» с подведения итогов уходящего года. Он отметил, что в рамках социально-экономического развития Ингушетии в 2022 году был открыт ряд объектов, в различных сферах регион показал улучшение показателей развития, сообщила пресс-служба Главы и правительства региона.

На днях в республике был реализован инвестиционный проект по запуску простаивавшего предприятия — комбината детского питания мощностью 2,5 тонны в смену. Запуск предприятия позволил создать почти 90 новых рабочих мест. А обувная фабрика «Фелидже пэлле» начала производство тактических ботинок, которыми были экипированы военнослужащие республики.

Также в регионе отмечается рост выпуска основных видов продукции сельского хозяйства. К примеру, в этом году было произведено 154 тыс. тонн зерна, что на 14,6% больше, чем в прошлом году, картофеля собрали на 23% больше, а овощей закрытого и открытого грунта — на 53,8% больше. Также отмечается рост выпуска продукции животноводства, в 2022 году произведено на 6,7% больше мяса, чем в 2021 году, молока — на 10,2%, а яиц произведено почти на 13% больше.

По росту индекса промышленного производства, а он в 2022 году составил 11,8%, Ингушетия заняла первое место по СКФО. Экономия по итогам торгов от первоначальной цены составила 173 млн рублей. Также республика стала единственным регионом на Северном Кавказе, отмеченным сертификатом «Высокая прозрачность» в национальном рейтинге прозрачности закупок в 2022 году.

Глава сообщил, что в регионе снизился уровень регистрируемой безработицы — с 15% до 10%. В рамках реализации комплекса мер по восстановлению допандемийной численности занятого населения охвачено около 26 тысяч участников и трудоустроено более 11 тыс. человек. Кроме того, в 2022 году министерством труда республики было заключено около 3,7 тысяч социальных контрактов, в рамках которых участникам оказывается государственная соцподдержка для ведения личных подсобных хозяйств, индивидуальной предпринимательской деятельности и преодоления трудной жизненной ситуации.

Большая работа была проделана в текущем году в сфере образования, за 12 месяцев 2022 года построено 5 школ, а до конца года будут введены еще 12, завершено возведение 8 детских садов на 1730 мест. Также проведен капитальный ремонт в 13 школах, на который было направлено более 900 млн рублей.

Первое место в России по досрочному завершению мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» занял в 2022 году Минавтодор Ингушетии, выполнив все запланированные объемы на год со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением.

За этот год в регионе приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе 2 моста, общей протяженностью более 17 км. Также ведомство приняло во внимание обращения жителей к Главе республики, поступившие в эфире прошлой «Прямой линии». К примеру, заасфальтирована улица Партизанская в сельском поселении Плиево Назрановского района, где проживал первый Герой России Суламбек Осканов, проведено устройство асфальтобетонного покрытия на улице Херсонской в Малгобеке, создана парковка возле Дворца культуры в Сунже, а на территории мемориального комплекса «Г1оазота кашамаш» в Назрани проложены тротуарные дорожки.

Также руководитель республики отметил успехи в области туризма. В текущем году в Ростуризме был зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины. Планируется, что он начнет функционировать в 2023 году. Также в этом году Роспатент зарегистрировал заявку слогана «Ингушетия — родина башен». Теперь собственный туристический бренд республики представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

Что касается планов на будущий год, регион по линии АПК намерен довести производство яблок до 58 тыс. тонн, 10 тысяч тонн — индейки, 20 тысяч тонн — томатов, получить 90 тонн грецких орехов. Было отмечено, что в этом году построено 28 школ, и в следующем году в школы региона пойдут 7 тысяч детей. Также в республике планомерно решается вопрос создания качественных коммуникаций водоснабжения и очистных сооружений.

Махмуд-Али Калиматов считает, что главам муниципалитетов необходимо быть хозяевами на своих территориях, активно взаимодействовать с госструктурами, анализировать ситуацию, соизмерять свои ресурсы и уровень потребления.

Интересы и круг задаваемых Главе региона вопросов был очень широк и разнообразен. В основном они касались социальной тематики. Людей интересовало решение жилищных проблем, помощь в трудоустройстве, строительстве социальных объектов в сельских поселениях, а также вопросы сферы образования и здравоохранения. Отдельно обсудили ход специальной военной операции в Украине и участие в ней военнослужащих из Ингушетии, исполняющих свой долг перед страной.

В студии присутствовали представители исполнительной власти во главе с председателем правительства Владимиром Сластениным, руководители муниципалитетов, которым Махмуд-Али Калиматов на месте ставил задачи, исходя из вопросов жителей. Многие из них были решены на месте в ходе эфира.

Также ЦУР Ингушетии в онлайн-формате сообщил о проделанной работе. За год к ним обратилось 7 тыс. человек. Обращения эти в основном касались системы ЖКХ, дорог, образования и здравоохранения. Анализ по ним Махмуд-Али Калиматов поручил представить для изучения и принятия решений ему лично.

Значительное время в ходе прямого эфира было уделено главной теме уходящего года — специальной военной операции в Украине. Ведущие программы отметили, что с первых дней интересы своего Отечества защищают и жители Ингушетии, и попросили рассказать, какая помощь и поддержка оказывается этим молодым людям властями республики.

Руководитель субъекта сообщил, что поддержка в виде продуктовых наборов и теплой одежды оказывается на постоянной основе.

«Продукты питания от местных производителей, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, специальные устройства, теплую одежду, садовые печи и газовые баллоны мы направили буквально недавно вместе с нашим командиром Султаном Хашагульговым. Мы продолжим эту традицию до конца СВО, наши ребята будут чувствовать нашу заботу, пока они там», — подчеркнул он.

Военнослужащие из Ингушетии обратились к Главе республики во время эфира с благодарностью, видеотрансляция с их посланием демонстрировалась на экранах. Кроме того, один из молодых людей, несущих службу в зоне СВО, зачитал письмо с добрыми пожеланиями, написанное ингушскими юнармейцами и отправленное с последней партией груза помощи.

Житель региона Джабраил Алмазов отправил вопрос на телефон «Прямой линии».

«Вопрос касается ребят, участвующих в СВО, у которых была условная судимость. Почему эту судимость не убирают из единой базы, если уже истек срок ее действия, ведь это мешает их дальнейшей жизни. К примеру, во время поступления в учебное заведение, на работу или службу по контракту. Тем более данная судимость не является тяжким преступлением. При этом есть указ главы государства, в котором оговорены все нюансы для людей, участвующих в спецоперации», — написал он.

Махмуд-Али Калиматов дал поручение ответственным лицам изучить вопрос, составить списки участников СВО, попадающих под данную категорию, и совместно с национальной гвардией продумать реализацию указа Президента России.

В завершение программы, отвечая на вопрос ведущих, какой бы он подарок хотел на Новый год, Глава Ингушетии подчеркнул, что главное для него — это согласие в обществе, уважение друг к другу, тогда и созидать, преодолевать трудности намного легче.

Отметим, что обратиться к руководителю региона могли все желающие, заранее отправив текстовое сообщение или видеообращение в мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также позвонив в телестудию в ходе эфира.

Вещание проходило на национальном телевидении и радио, телеканале «Россия 1 Ингушетия» и «Радио Ингушетии». Его также можно было посмотреть на официальном сайте и ютуб-канале НТРК «Ингушетия», на личных аккаунтах Главы республики и центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте».