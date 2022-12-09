Более 300 человек трудятся на швейном объединении. Как отметила в интервью газете «Ингушетия» начальник производства Наталья Узких, на предприятии готовы взять на работу «еще столько же швей и больше».

«Заказы на предприятие поступают стабильно. Мы работаем без остановок. Главная проблема — это нехватка специалистов, например, электронщиков для налаживания вышивки на раскроечных станках. Из Москвы обещали прислать, в том числе и для обучения местных кадров. Об этом сообщил наш руководитель Ислам Мятиев», — сказала Узких.

В пошивочном цеху проходят обучение и новые кадры, молодые девчонки, которые были очень смущены вниманием Главы республики, а он был искренне рад, что они в таком юном возрасте уже приносят пользу не только семье, но и региону. Опытным швеям Махмуд-Али Калиматов пожелал всего доброго, отметив их труд.

Напомним, что швейное объединение «Ингушетия» занимает участок площадью 20 тыс. квадратных метров, что создает хорошие условия для складирования продукции и расширения производства. В цехе светло и уютно, огромная столовая, гардеробные для мужчин и женщин, вспомогательные помещения. Швейная фабрика была открыта в 2017 году, но спустя некоторое время производство стало.

По поручению Махмуд-Али Калиматова, в 2019 году правительством республики была создана рабочая группа по решению вопросов реанимации 11 простаивающих предприятий, и в конце 2020 года благодаря инвестору работа на швейной фабрике возобновилась.

«Когда мы начали перезапуск производства, здесь по колено была вода. Выкачали. Продали за 281 млн рублей, еще 700 млн было вложено, чтобы предприятие реально заработало, а не простаивало. Я это говорю для того, чтобы не было всяких разговоров», — сказал Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к собравшимся.

Общественники в свою очередь оценили то, что сделано, но была критика в адрес руководства предприятия относительно того, что нет должной разъяснительной работы среди жителей. Ведь на самом деле на фабрике созданы хорошие условия, и об этом необходимо говорить с помощью самих тружениц, которые рассказывали бы о своей работе.

Принимая это во внимание, Глава также отметил, что предприятие, при содействии властей региона, готово обеспечить транспортом даже жительниц сел Пригородного района, если они готовы трудоустроиться в Али-Юрте.

«У нас производится и обувь. Рабочие трудятся пять дней в неделю, получают 18-20 тыс. рублей в месяц, плюс бесплатные обеды и чаепитие. Созданы условия и для совершения намазов. Всех развозит наш транспорт», — подчеркнула начальник цеха Марета Барахоева.

Махмуд-Али Калиматов считает, что у швейной фабрики широкие возможности, ее услугами могут воспользоваться МЧС и другие ведомства, если представят свои образцы формы.

В настоящее время здесь шьется спецодежда доля сотрудников «Газпрома». Заказ — 25 тыс. комплектов на 34 млн рублей. А есть перспектива принять заказ, например, более чем на 1 млрд рублей, но для этого нужны специалисты, которых обучают здесь же. Необходимы люди.

Махмуд-Али Калиматов прямо сказал, что пригласил общественников для того, чтобы они сами все это увидели, оценили и провели работу среди населения.

При этом в интервью журналистам Глава республики в мягкой форме, не упрекая никого, отметил, что «нам надо вернуть доверие людей», чтобы они «своими глазами» увидели: им создают условия, с ними считаются, дают возможность трудоустроиться и честно зарабатывать.

«Это — дело времени, я уверен, что они потянутся на производство и будут трудиться на благо своих семей, в первую очередь. Нужно работать в этом направлении», — отметил он.