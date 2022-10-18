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Наш долг — поддержать Отечество

Глава Ингушетии встретился с общественницами и представителями СМИ

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На встречу с Махмуд-Али Калиматовым, прошедшей в здании ГТРК «Ингушетия» в форме открытого диалога, были приглашены депутаты, представители профсоюзов, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», члены международного движения «Женский диалог», женсовета Ингушского госуниверситета

Глава субъекта заявил, что женщины в Ингушетии всегда вызывали у него особое уважение, проявляя себя в различных ипостасях: матери, оберегающие домашний очаг, деятели искусства, работники сельского хозяйства, представители исполнительной и законодательной власти, бизнеса. Зачастую они параллельно выполняют по несколько обязанностей, что мужчине не всегда по плечу.

Он обратил внимание общественниц на защиту трудовых прав и свобод женщин республики, соблюдение законодательства. В данном вопросе, по мнению руководителя субъекта, необходимо проводить просветительские беседы с жительницами региона, повышать грамотность и знание прав и обязанностей сторон трудовых отношений.

Также участники диалога затронули тему безработицы. Руководитель субъекта призвал повлиять на ситуацию с трудоустройством жительниц республики на швейную фабрику «Ингушетия», где остро стоит вопрос нехватки рабочих кадров. При этом Минэкономразвития Ингушетии было поручено довести до руководства фабрики информацию о необходимости начисления стимулирующих средств ее работникам, Минобразования Ингушетии — провести профориентационную работу по заключению договоров взаимодействия средних специальных учебных заведений с предприятием, а Минпромсвязи Ингушетии, ГУП «Ингушавтотранс» — осуществить необходимую деятельность по созданию маршрута движения автобусов, учитывая места жительства работников швейного объединения.

Кроме того, Калиматов затронул тему частичной мобилизации, волнующую многих матерей, которые, как и предшествующие поколения, вырастили доблестных и смелых сынов.

«Об отваге наших ребят говорят медали и звания, врученные военнослужащим и сотрудникам из Ингушетии. Конечно, есть павшие, которые навсегда останутся болью в сердцах их матерей, жен, детей. Они вписаны в историю, сохранятся в памяти народа, как герои, защищавшие рубежи государства», — подчеркнул Глава.

Глава республики напомнил, что во все времена военная служба у ингушей считалась самым почетным и уважаемым занятием для мужчин, а женщины всегда их в этом поддерживали, воспитывали в них мужество и стойкость, поощряли сыновей.

«И в такой тяжелый период ваша поддержка очень важна, ведь наш долг — поддержать наше Отечество, показать себя достойно, как наши предки», — заключил Калиматов.

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