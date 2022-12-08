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Нарушения — неоправданный риск

Глава Ингушетии взял на контроль вопрос оказания помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ

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Махмуд-Али Калиматов дал поручение докладывать ему лично о состоянии пострадавших в результате хлопка газа в торговом центре «Таргим» в городе Назрани, также информировать об оказании помощи при лечении, приобретении дорогостоящих медикаментов.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы ми правительства региона.

«О причинах и последствиях взрыва в ТЦ Калиматову доложили представители ГУ МЧС России по республике, Ростехнадзора, ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», муниципальной власти», — сказал нашему изданию сотрудник пресс-службы.

По данным МЧС, 7 декабря, в 15 часов в службу «112» поступило сообщение о происшествии в Назрани по улице Муталиева. По прибытии на место было обнаружено, что на втором этаже произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Площадь пожара 400 кв. м. Общая площадь центра 600 кв. м.

Выбиты окна на первом и втором этажах. Несущая конструкция здания не повреждена. В ликвидации происшествия были задействованы 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС в первом эшелоне: 30 сотрудников, 9 машин. После чего спасатели отряда «Эрзи» закончили разбор завалов, на месте работали 4 единицы оборудования и 23 специалиста.

Как отмечает Ростехнадзор, предположительно причиной взрыва явилась утечка газа на сети или в результате неисправности газовых отопительных приборов. При этом ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» сообщает предварительно о накоплении газо-воздушной смеси в цокольном помещении. Обстоятельства причин инцидента выясняются, по результатам будет сообщено дополнительно.

Согласно информации Минздрава Ингушетии, в результате взрыва бытового газа в медицинские организации доставлены 6 человек, из них 3 детей. Госпитализировано четверо, двое детей без признаков повреждения отпущены домой после проведенного обследования. Трое взрослых изначально госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу: Алисхан Албогачиев 1998 года рождения — площадь ожога 100%, состояние тяжелое, на ИВЛ; Муслим Богатырев 1977 года рождения — площадь ожога 20%, состояние средней тяжести, Алисхан Муталиев (2002) — площадь ожога 50%, состояние тяжелое, на ИВЛ. Пятилетний Суслим Цицкиев находится в Детской республиканской клинической больнице, площадь ожога 10%, состояние средней тяжести.

Позднее для двух тяжелых пациентов (Албогачиева и Муталиева), при активном содействии Министерства здравоохранения России, достигнута договоренность с Минздравом Краснодарского края об экстренной госпитализации в специализированный ожоговый центр. Силами республиканского центра медицины катастроф «Защита» они транспортированы в ГБУЗ НИИ-Краевая клиническая больница номер один имени Очаповского (Краснодарский край). .

Калиматов подчеркнул необходимость усилить профилактические меры, в том числе самим ресурсоснабжающим организациям, рекомендовал Ростехнадзору совместно с прокуратурой региона вести контроль над расследованием и установлением причин аварии, дал поручение правительству Ингушетии и надзорным органам инициировать проверки торговых помещений, мест массового скопления людей с целью обнаружения очагов повышенной опасности.

«У нас изношенные сети, что влечет за собой утечки и возникновение опасных для жителей региона ситуаций, но также много случаев несанкционированных врезок, самовольного подключения и неправильной эксплуатации оборудования. Нужно постоянно информировать население о мерах безопасности, повышать уровень ответственности и понимания, что самостоятельное подключение, нарушения в данном вопросе, — это смертельный и неоправданный риск для всей семьи», — заявил руководитель субъекта.

По информации СУ СКР по региону, в ходе осмотра места происшествия был обследован близлежащий подземный газопровод, где обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы.

Дело возбуждено по п. «в» части 2 статьи 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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