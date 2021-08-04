Прием граждан

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Главный судебный пристав Ингушетии проведет прием граждан

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В приемной Президента Российской Федерации в Республике Ингушетия, расположенной в здании администрации города Магас по адресу: проспект Идриса Зязикова, 2, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии — главный судебный пристав республики Максим Шатин проведет личный прием граждан 9 августа в 14:00. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

— В ходе приема граждане и представители организаций смогут обратиться по вопросам применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе исполнения решений судов и иных уполномоченных органов, — пояснил собеседник газеты. — Предварительная запись на прием осуществляется по телефонным номерам 8(8734) 55-19-83, 8(8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Бузуртанов отметил, что прием будет осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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