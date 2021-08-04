— В ходе приема граждане и представители организаций смогут обратиться по вопросам применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе исполнения решений судов и иных уполномоченных органов, — пояснил собеседник газеты. — Предварительная запись на прием осуществляется по телефонным номерам 8(8734) 55-19-83, 8(8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Бузуртанов отметил, что прием будет осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.