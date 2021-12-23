Тем не менее, врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия Низами Бузукашвили решил лично встретиться с журналистами региона и подробно, в деталях рассказать об акции. В ходе брифинга, прошедшем в Управлении ФССП по Ингушетии главный судебный пристав республики напомнил, что информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» размещен на официальном сайте ФССП России и ее территориальных органов, в том числе и на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия.

— Электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах. Достаточно внести фамилию, имя, отчество и дату рождения человека, название предприятия или номер исполнительного производства, и данные о наличии задолженности появятся на экране, — рассказал собеседник. — После ввода данных для поиска сервис запросит код, введя который вы получите исчерпывающую информацию: данные должника, номер исполнительного документа, номер исполнительного производства и дату его возбуждения, сумму долга, адрес подразделения судебных приставов, ФИО и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Помимо этого, Федеральной службой судебных приставов разработано мобильное приложение, которое облегчает поиск информации о наличии (отсутствии) задолженности по исполнительным производствам и ее оплату без посещения ведомства. Также в приложении можно оформить подписку на получение актуальных данных по исполнительным производствам. При оформлении подписки, с каждым обновлением информации в банке данных, будет отправляться сообщение о появлении у вас новой задолженности, а в дополнительном разделе приложения граждане могут получить информацию о порядке обращения в органы ФССП России. В специальном разделе представлена необходимая информация, разъясняющая регламент работы ФССП России с обращениями граждан.

По словам Бузукашвили, бесплатное приложение можно установить на мобильный телефон с операционной системой iOS и Android. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений App Store, Google Play и Windows, набрав в поиске: «ФССП».

— Данное приложение позволит вам своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам, тем самым исключить риски наложения судебным приставом-исполнителем ограничений прав выезда за пределы Российской Федерации, ограничений на имущество и принятия других мер принудительного исполнения, — пояснил он. — Также граждане, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг, могут воспользоваться услугами предоставления информации о ходе исполнительного производства, подавать заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству в электронной форме. Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане. Для того чтобы пользоваться возможностями данного сервиса, нужно зарегистрировать личный кабинет на портале государственных услуг gosuslugi. ru. Регистрация очень проста. Понадобится только паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После регистрации личного кабинета вы получите код активации. Во время регистрации личного кабинета можно выбрать способ получения кода, который нужно активировать.

Врио руководителя УФССП по Ингушетии сообщил, что существует еще один способ дистанционного обращения к судебным приставам через группу телефонного обслуживания граждан (8(8734) 55-19-75).

— Специалисты группы телефонного обслуживания помогут гражданам оперативно получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также помогут записаться на прием к должностным лицам управления — подчеркнул он. — Кроме того, в управлении выделена отдельная горячая линия (8 (8734) 55-19-82) для оперативного разрешения ситуаций при совпадении персональных данных граждан с должниками по исполнительным производствам, так называемые «двойники» должников и по вопросам деятельности коллекторских организаций (8(8734) 55-20-47).

Помимо этого, граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!». На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для организации рассмотрения. Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

Напомнил Бузукашвили и о существовании способа личного приема граждан сотрудниками службы.

— Такой способ взаимодействия, в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, возможен только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и строго по предварительной записи, — сказал он. — По всем имеющимся вопросам в сфере исполнительного производства при наличии регистрации на Едином портале государственных услуг вы можете записаться на личный прием к начальникам подразделений (старшим судебным приставам), их заместителям, а также судебным приставам-исполнителям заранее в удобное для вас время, используя имеющийся на официальном интернет-сайте нашего управления сервис «Запись на прием». Перед нажатием кнопки «Записаться на прием» необходимо указать свою контактную информацию и тщательно проверить введенные сведения. Только при условии заполнения всех полей, обязательных для заполнения, возможно забронировать время приема.

А в случае отсутствия регистрации на Едином портале государственных услуг граждане могут заблаговременно записаться к должностным лицам подразделений управления по контактным телефонам, имеющимся также на официальном сайте управления в разделе «Контакты». Предварительная запись на прием является вынужденной мерой в целях соблюдения установленных федеральным законодательством санитарно-эпидемиологических требований.

Очень важным вопросом является перевод денежных средств в счет оплаты долга по исполнительным производствам. Судебные приставы настоятельно рекомендуют гражданам и представителям юридических лиц погашать любую имеющуюся задолженность посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты. Для оплаты долга с помощью онлайн-сервиса на Едином портале государственных услуг необходимо быть зарегистрированным пользователем сервиса. Распечатать готовую квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты можно в сервисе «Банк исполнительных производств». Готовая квитанция сокращает ваше время на заполнение данных и позволяет избежать ошибок при заполнении.