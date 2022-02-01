В селении Новый Редант Малгобекского района Чечено-Ингушской АССР он окончил школу с отличными знаниями по точным наукам — алгебре, геометрии, физике, химии, черчению, и поступил на факультет механизации и автоматизации горных и строительных работ в Новочеркасский политехнический институт (НПИ), который окончил в 1979 году, получив квалификацию горного инженера-механика. Правда, учёба была прервана по причине срочной службой в рядах Советской армии.

В годы учёбы в жизни Измайлова состоялось ещё одно важное событие. В 1975 году он женился на своей однокурснице Татьяне Литвиной. Разумеется, этот брак не был согласован с родителями, но со временем отношения с родственниками с обеих сторон наладились. Супруги бывали в Ингушетии, а родственники отсюда частыми гостями в Твери, где их радушно встречала хозяйка дома, у которой жили и племянники Беслана, пока учились в вузе.

После окончания вуза студент-выпускник как перспективный аспирант по распределению Министерства высшего и среднего образования СССР направляется на кафедру гидропневмоавтоматики и гидравлики в Новочеркасский политехнический институт. Но в 1980 году Беслан Измайлов по собственному желанию переводом оформляется на работу в производственное объединение «Северо-восток уголь» г. Магадана, где работает конструктором сектора по горным работам. Затем переводится на Чукотку, на шахту «Беринговская», где работает на должности механика подземного участка. Хорошо зарекомендовав себя на новом месте, вскоре он получает новое назначение на должность главного механика шахты «Беринговская»

В 1989 году по приглашению руководителя производственного объединения «Калинингражданстрой» Измайлов переезжает в город Осташков, небольшой провинциальный городок на берегу озера Селигер в Тверской области, где назначается на должность начальника СМУ. Здесь он занимается строительством жилых домов и ремонтными работами на социальных объектах. В 1995 году с бригадой работников он был командирован в город Грозный, где проводил восстановительные работы по реконструкции жилья.

В мае 1995 года Измайлов переводится на должность первого заместителя начальника объединения «Тверьгражданстрой» по экономическим вопросам. На этой должности он проработал до конца 1997 года. Организация в основном занималась строительством жилья в Твери. Затем ему было поручено, на период болезни директора, руководство заводом ЖБИ поселка Выползово Бологовского района Тверской области.

С 1998 по 2004 год Измайлов работал заместителем генерального директора ОАО «Тверьстрой». Организация освоила технологию возведения монолитного строения домов по скользящей опалубке. По такому методу построили много домов в городе Твери.

С 2004 года до конца 2015-го Беслан Орцхоевич работал директором ООО «РСУ-4», где получил допуск на проведение обследования технического состояния зданий и сооружений. Здесь он работает вместе с супругой. С 2007 по 2015 год они обследовали 48 объектов в Твери и Тверской области. Это детские сады, школы, детские спортивные лагеря и т. д.

С 2001 года супруги Измайловы работают в созданном некоммерческом партнерстве по сертификации «Стройкорпорация плюс» (орган по сертификации «Тверьстройкорпорация»), где Беслан выполняет обязанности генерального директора и руководителя органа по сертификации (ОС), а Татьяна работает в качестве эксперта ОС. Измайловы прошли обучение при Госстандарте России в Москве, впоследствии переименованном в Росстандарт РФ, Ростехрегулирование РФ, где получили сертификаты экспертов в области подтверждения соответствия строительных материалов, конструкций и изделий. Параллельно Беслан Орцхоевич прошёл обучение по судебной экспертизе в качестве эксперта в строительстве и оказывал содействие в решении судебных споров.

Помимо основной работы Беслан Измайлов в годы учёбы в институте занимался и общественной деятельностью. Был секретарем комсомольской организации. В шахте «Беринговская» исполнял обязанности секретаря партийной организации. Был членом Беринговского и Осташковского райкомов КПСС.

В 2001 году он создал общественную организацию «Тверская областная ингушская община «Магас», которая осуществляла консультационный совет по национально-культурным автономиям при администрации Тверской области. Дважды он избирался председателем этой общины. Организация была создана с целью консолидации земляков, для оказания помощи и поддержки в решении разного рода проблем, конфликтных ситуаций, в которые часто попадали молодые люди. Община проводила выставки, встречала делегации с родины, которые приезжали в Тверь с концертными программами, для участия в спортивных соревнованиях и тому подобное.

Беслан Орцхоевич был членом Ассоциации старейшин тверских землячеств. Совет формировался из наиболее авторитетных членов ассоциации, обладающих богатым жизненным и трудовым опытом.

Беслана Орцхоевича знали, уважали и почитали в администрации города Твери, приглашали на разные мероприятия и никогда не забывали поздравить с праздниками.

За трудовые заслуги и общественную деятельность Беслан Измайлов не раз награждался многочисленными благодарностями и грамотами. В 2002 году он был удостоен звания «Почётный строитель Верхневолжья».

По характеру Беслан Орцхоевич был очень добрым человеком, но в меру строгим, принципиальным и ответственным. Был отзывчивым к чужой беде, старался помочь и поддержать любого, кто обращался к нему. Особенно заботился о своих земляках, родственниках, которые всегда в доме Измайловых в Твери находили добродушный, тёплый приём. В семье у них было двое детей: дочь Люба выучилась на экономиста, сын Тимур стал известным врачом-ортопедом. Своим детям отец не успевал оказывать должного внимания, был всё время занят на работе, а вот с внуками находил время пообщаться и весело провести досуг.

Жизнь нашего героя оборвалась рано из-за неизлечимой болезни. Беслан Орцхоевич умер 6 января 2019 года, оставив о себе добрую память и тёплые воспоминания у родных, близких, соседей, коллег и знакомых от Чукотки до Магадана, от Магадана до Твери и, конечно же, в родной Ингушетии.