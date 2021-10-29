Так, прием граждан в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года при оказании государственных услуг осуществляется по следующему графику: приемные дни — 30 октября, 2, 3 и 6 ноября. Время приема — с 9:00 до 18:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. Неприемные дни — 31 октября, 1, 4, 5 и 7 ноября. Об этом газете «Ингушетия» сообщила представитель УГИБДД МВД Ингушетии Зара Ужахова.

— Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений в указанный период времени будут осуществляться только через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также по предварительной записи, через терминал по талонам, — пояснила собеседница газеты.