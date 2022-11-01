Дорожная полиция Ингушетии в силу резкого изменения погодных условий призвала всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

— Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас, — рассказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения республиканского УГИБДД Зара Ужахова. — Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период им следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость. Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Ужахова подчеркнула, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

— Наши сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — заверила собеседница.