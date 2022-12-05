— Действительно: правила дорожного движения написаны кровью виновников и безвинных жертв ДТП, — рассказывает газете «Ингушетия» старший инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного движения республиканской Госавтоинспекции Зара Ужахова. — Думаю, не стоит расшифровывать это образное выражение. Каждое правило в ПДД не просто так придумано, за ним что-то стоит. Предположим, вы не захотите выполнить правило, что на красный свет надо остановиться, пропустить пешеходов, или не посмотрели, что есть помеха справа и дальше поехали и так далее. И все! Вот вам и трагический исход.

Есть даже негласные правила, которые тоже написаны кровью. Скажем, неаккуратно подрезали кого-то и спровоцировали аварию. В итоге складывается жуткая статистика потерь на дорогах, свидетельствующая, в том числе, что 85% аварий происходят по причине того, что водитель вовремя не успел среагировать на опасность либо попросту не заметил ее. Но, это не просто статистика, а трагедии отдельных людей, у которых есть родные и близкие.

Собеседница еще раз напомнила о главных правилах, которые необходимо просто зарубить на носу в условиях плохой погоды.

— Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, — продолжила Ужахова. — Во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (из-за зонта, капюшона), что может привести к трагическому происшествию.

В сложных погодных условиях, по ее словам, пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

— быть максимально бдительными. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;

— при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

— отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;

— помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.

Госавтоинспектор подчеркнула, что, обычно, при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких ДТП, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобили. Такие автоаварии, по ее словам, как правило, приводят к образованию транспортных заторов.

— А причина таких ДТП — невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях, — считает она. — Сотрудники УГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. Ведь, от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.