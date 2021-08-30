Флешмоб

Берегите нас!

Госавтоинспекция Ингушетии проводит флешмоб, призывающий водителей беречь жизнь и здоровье детей

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Текущий 2021 год в России был отмечен ростом показателей детского дорожно-транспортного травматизма относительно этого же периода прошлого года. Так, за 6 месяцев этого года зарегистрировано 7166 ДТП с пострадавшими детьми в возрасте до 16 лет, в которых погибли 244 и ранены 7807 детей.

Тем не менее, в последние 10 лет отмечается снижение общей детской смертности, составившее 42%. По данным официальной статистики, в 2020 году в Ингушетии произошло 23 ДТП с участием детей до 16 лет, где погибло 5 детей, а 26 получили ранения.

В целях привлечения внимания жителей к безопасности детей на наших дорогах, руководство Госавтоинспекции МВД Ингушетии решило провести среди учащихся образовательных учреждений и их родителей интернет-флешмоб, направленный на повышение безопасности дорожного движения и призывающий водителей соблюдать скоростной режим рядом с образовательными и дошкольными учреждениями. Об этом газете «Ингушетия» рассказала представитель республиканского УГИБДД МВД капитан полиции Зара Ужахова.

— Желающим принять участие в флешмобе нужно смонтировать видеообращение, написать соответствующие призывы к водителям или же сделать коллективный ролик, — пояснила собеседница. — Под каждой публикацией необходимо разместить хештег #БЕРЕГИТЕНАС и отметить страницу нашего ведомства ugibdd_06.

Ужахова подчеркнула, что самые яркие работы будут размещены на странице ведомства, а наиболее активных участников поощрят призами.

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