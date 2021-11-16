О его целях и задачах корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Ингушетии Зара Ужахова.

— Цель мероприятия — снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного проезда нерегулируемых пешеходных переходов, исключение фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте, — проинформировала собеседница. — Мероприятие продлится несколько дней — до 19 ноября. Хочется напомнить, что по-прежнему основные причины ДТП с участием пешеходов, в том числе и в текущем году, остаются, если так можно выразиться, «традиционными». Это переход проезжей части дороги в неустановленном месте, а также непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Максимальное устранение этих причин и является главной задачей проводимого мероприятия.

Еще и еще раз призываю водителей к благоразумию. Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и уступайте дорогу пешеходам, вступившим на пешеходный переход!

В свою очередь, пешеходам рекомендуем быть особенно внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время суток на проезжей части с помощью световозвращающих элементов. При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу убедитесь, что приближающаяся автомашина вас пропускает, и лишь тогда начинайте переход. Убедительно прошу всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру, взаимную вежливость и уважительное отношение друг к другу. Помните, автомобиль — источник повышенной опасности. Пренебрежение правилами может привести к непоправимым последствиям.

Напомним, что Ингушетия, согласно официальным данным, в этом году замыкает печальное лидерство в тройке «призеров» по числу погибших в ДТП: на 100 пострадавших в республике приходится 15,6 смертей. Больше всего погибших в Чечне — 22,1 человек, второе место — у Кабардино-Балкарии с показателем 16,7. Данный «рейтинг» опубликовало МВД России в Единой межведомственной информационно-статистической системе.