Берегите детей!
Госавтоинспекция предупреждает об ужесточении ответственности за автоперевозки детей
С началом нового учебного года возрастает количество детских перевозок автобусами на экскурсионные и культурно-массовые мероприятия. Согласно определению «Правил дорожного движения», организованная перевозка группы детей — это перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.
— Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения, а также правилами организованной перевозки групп детей в автобусе, обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей», — рассказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Ингушетии Зара Ужахова. — Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса также должен быть установлен опознавательный знак «Ограничение скорости». При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства.
Ужахова отметила, что если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, то необходимо за 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозки в городском и пригородном сообщениях подать уведомление в Госавтоинспекцию. Его можно подавать как лично, так и в электронном виде с использованием специального сервиса на официальном сайте Госавтоинспекции.
Кроме того, собеседница сообщила, что с 16 августа 2021 года МВД России утверждена новая форма уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами, с которой можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
— Ответственность за нарушение требований к организованной перевозке групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — отметила Ужахова. — В частности, в соответствии с ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующая требованиям правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными этими правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными правилами, — влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысячи рублей, на должностных лиц — 25 тысяч рублей, а на юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Госавтоинспекция регулярно напоминает организаторам экскурсий о том, какие документы требуются для таких поездок, осуществляют проверку водительского состава и задействованного транспорта, а также настоятельно рекомендует выбирать проверенные пассажирские предприятия, имеющие положительные характеристики на рынке услуг.
Госавтоинспекция обращает внимание на недопустимость пользования услугами недобросовестных перевозчиков. Не подвергайте жизнь и здоровье юных участников дорожного движения опасности!