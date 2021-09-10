— Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения, а также правилами организованной перевозки групп детей в автобусе, обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей», — рассказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Ингушетии Зара Ужахова. — Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку групп детей, не должна превышать 60 км/ч. В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса также должен быть установлен опознавательный знак «Ограничение скорости». При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства.

Ужахова отметила, что если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, то необходимо за 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозки в городском и пригородном сообщениях подать уведомление в Госавтоинспекцию. Его можно подавать как лично, так и в электронном виде с использованием специального сервиса на официальном сайте Госавтоинспекции.